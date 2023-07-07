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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الوسطية | موافي : هذا ما أحب قوله لمريض القلب

الدكتور حسام موافي،
الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بقصر العيني

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بقصر العيني، أن هناك 4 احتمالات لنتيجة القسطرة القلبية وتناول الأدوية وتركيب دعامات وجراحة قلب مفتوح (توصيل شرايين).

ولفت موافي خلال برنامجه «رب زدني علما»، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن المرض في الشرايين الضيقة قد لا يظهر فيها، منوها أن النتائج الثلاثة السابقة تحتاج لمتابعة الطبيب دائما.

مستوى السكر والضغط

ووجه موافي عدة نصائح لأحد المتابعين قائلا: يجب ضبط مستوى السكر والضغط لأعلى درجة لحماية الدعامات، بالإضافة إلى اتباع كل إرشادات الطبيب والتوقيت الزمني للعلاج.

وكشف موافي قائلا: أقول لمريض القلب افعل كل شيء في حياتك برفق ووسطية، الأكل والرياضة والشرب والابتسامة.

 

الدكتور حسام موافي الذبحة الصدرية السكر والضغط تركيب دعامات تناول الأدوية رب زدني علما

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