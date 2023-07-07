الوسطية | موافي : هذا ما أحب قوله لمريض القلب

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بقصر العيني، أن هناك 4 احتمالات لنتيجة القسطرة القلبية وتناول الأدوية وتركيب دعامات وجراحة قلب مفتوح (توصيل شرايين).

ولفت موافي خلال برنامجه «رب زدني علما»، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن المرض في الشرايين الضيقة قد لا يظهر فيها، منوها أن النتائج الثلاثة السابقة تحتاج لمتابعة الطبيب دائما.

مستوى السكر والضغط

ووجه موافي عدة نصائح لأحد المتابعين قائلا: يجب ضبط مستوى السكر والضغط لأعلى درجة لحماية الدعامات، بالإضافة إلى اتباع كل إرشادات الطبيب والتوقيت الزمني للعلاج.

وكشف موافي قائلا: أقول لمريض القلب افعل كل شيء في حياتك برفق ووسطية، الأكل والرياضة والشرب والابتسامة.