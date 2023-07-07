وزيرة الثقافة: أشكر الشركة المتحدة على نقل حفل الأساتذة بالأوبرا على الهواء

‏قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة “أشكر الشركة المتحدة على البروتوكول الذي تم مع وزارة الثقافة وكان له أثر كبير في توصيل الخدمة ثقافيا لأبعد الحدود”.



‏وتابعت نيفين الكيلاني خلال تغطية خاصة على هامش حفل "الأساتذة" بدار الأوبرا المصرية المذاع على شاشة قناة "الحياة"، أن الحفلة يحضرها حوالي 1000 شخص لكن عن طريق نقل الحفلة على الهواء بذلك تصل إلى ملايين المشاهدين بالإضافة إلى التوثيق لأن ستتم إذاعة الحفلة بعد ذلك وسيستمر التواصل الثقافي مع الناس.

الفنان مدحت صالح

وأضافت أه فكرة الحفل كانت فكرة الفنان مدحت صالح، والمشروع الذي يقدمه اليوم هو إحياء التراث الموسيقي المصري القديم وهذا التراث ثروة قومية لا تقدر بثمن.