وزيرة الثقافة: مشروع الأساتذة يهدف للحفاظ على التراث الغنائي وحمايته من الانقراض

علقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، على انطلاق أولى حفلات الفنان مدحت صالح ضمن مشروع "الأساتذة" غدا على المسرح الكبير بدار الأوبرا.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: "مشروع الأساتذة مقدم من الفنان مدحت صالح، ويهدف للحفاظ على التراث الغنائي المصري وحمايته من الانقراض".

وأضافت: "التراث يحيا بنقله من جيل إلى جيل ووزارة الثقافة تسعى لنقل ونشر الثقافة بين الأجيال"، لافته: "المشروع يأتي بالتعاون بين دار الأوبرا المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية".

وأشارت: "المشروع مهتم جدا بالحفاظ علي التقاليد العريقة في مجال الموسيقى العربية"، موضحه: "الفعاليات عبارة عن حفلات غنائية من التراث الغنائي القديم، مقدمة بشكل معاصر لنجوم جدد موهوبين من فرقة الموسيقى العربية بدار الأوبرا مع الفنان مدحت صالح".

وأوضحت: " المشروع من وسائل الحفاظ على التراث ولا بد أن يتم تداوله وانتقاله من جيل إلى الجيل الذي يليه، معتمدة على لغة جديدة تتناسب مع اللغة التي يتحدث بها الجيل الجديد وإحنا في وزارة الثقافة نرحب بكل المبادرات الفنية الجادة يتماشى مع كل الأهداف".

