لمنع حرقه.. إجراء عاجل من السويد بشأن المصحف

أعلن وزير العدل السويدي جونار سترومر، اليوم الجمعة، أن الحكومة تدرس تعديل القانون لمنع إحراق المصحف في الأماكن العامة، بعد الضرر الذي لحق بأمن البلاد نتيجة الحادثة الأخيرة أمام مسجد ستوكهولم.

وصرح وزير العدل بأن الحكومة تحلل الموقف، وتدرس حاجة القانون إلى التعديل من أجل منح الشرطة الصلاحية برفض الطلبات المماثلة، حسبما أفادت رويترز.

وأضاف سترومر: "علينا أن نسأل أنفسنا إذا ما كان النظام الحالي جيدا أو إذا ما كان ثمّة داع لإعادة النظر فيه.. يمكننا أن نرى أن إحراق المصحف الأسبوع الماضي، أثار تهديدات لأمننا الداخلي".

يذكر أن لاجئ عراقي في السويد قام بإحراق نسخة من المصحف أمام مسجد في ستوكهولم الأسبوع الماضي، ما أثار غضبا واسعا في العالم الإسلامي.