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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سماء إبراهيم عن فيلم «رهبة»: يقدم تجربة مختلفة و سيناريو فانتازيا

صدى البلد

تحدثت الفنانة سماء إبراهيم، عن تجربتها في فيلم «رهبة» مع الفنان أحمد الفيشاوي الذي طرح بالسينمات .

وقالت سماء إبراهيم، ببرنامج سبوت لايت تقديم الإعلامية شيرين سليمان، والمذاع على قناة صدى البلد، ان المؤلف محمد علام أجاد في كتابة سيناريو فانتازيا لطيف أوي، بالميزان والشعرة، موضحة أنها استمتعت بالتجربة الأولى للمخرج الأستاذ رضا عبد الرازق، وأنه يقدم تجربة مختلفة وكان مهتما بكل التفاصيل خلال التصوير.

تجارب سابقة

وعن تعاونها مع أبطال الفيلم، فأوضحت: «كان ليا الحظ إني اشتغلت من كل فريق عمل الفيلم من قبل في تجارب سابقة، والكواليس كانت لطيفة، وكنت بشارك الفيشاوي زمان في الحفلات».

وأضافت سماء إبراهيم، أن صعوبة أي عمل يكمن في أول مشهد بالفيلم.

احمد الفيشاوي الإعلامية شيرين سليمان السينما الفن الفنان أحمد الفيشاوى الفنانة سماء ابراهيم

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