بسبب فعل غريب.. حبس محام أثناء ترافعه عن متهم بالإسكندرية

شهدت محكمة جنايات الإسكندرية، واقعة غريبة، حيث ترافع محامي عن أحد المتهمين وهو في حالة سكر "تعاطي للكحولات، داخل إحدى قاعات المحكمة الابتدائية.

وبدأت الواقعة عندما حضر "ع.ال.ع" محامي، للمرافعة عن المتهم "س.س.ص" في قضية الاتجار بالمخدرات والمقيدة بمحكمة جنايات العامرية ثان، والقضية مؤجلة من أمس للمرافعة، ولكن المحامي كان في حالة سكر أمام الدائرة 34 جنايات برئاسة المستشار محمود عيسي رئيس المحكمة.



وعلي الفور تم التحفظ علي المحامي من ضباط مباحث وحرس المحكمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرر المحضر رقم 10963 لسنة 2023 جنح قسم شرطة المنشية.

وتم عرض المحامي على نيابة المنشية، والتي قررت حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وتحرير فيش وتشبيه، واستعجال الاستعلام عن كاميرات المراقبه بمحل الواقعة، ويراعي التجديد له في الميعاد القانوني.