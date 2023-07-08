مكادي يجدد الثقة في مديره الفنى للموسم الثالث على التوالي

جددت إدارة نادي مكادي برئاسة احمد الصحيفي، الثقة في الجهاز الفني بقياده عثمان أحمد عثمان للموسم الثالث علي التوالي بعد الانجاز والوصول الي دوري المحترفين بعد سنة ونصف من إنشاء النادي .



وقال أحمد الصحيفي لموقع " صدى البلد " قمنا بتجديد الثقة في الجهاز الفنى بقيادة المدير الفنى عثمان أحمد عثمان ،عقب الإنجازات الكبيرة التى حققها خلال عاميين، وسنقوم بدعم الجهاز الفنى بلاعبين مميزين الفترة القادمة لخوض دورى المحترفين ،الذي يعد بمثابة الدورى الممتاز، مع توفير المناخ الجيد للجهاز الفنى لمواصلة الإنجازات .



وكان قد حسم فريق مكادي صعوده لدورى المحترفين الجديد بعد الفوز علي فريق قوص بثلاثية ،وتصدره مجموعته بالدرجة الثالثة برصيد 12 نقطة .



يذكر أن فريق مكادي تم إنشاؤه منذ عاميين فقط ،قبل أن يستطيع حسم أولي بطاقات الصعود لدورى المحترفين الجديد .