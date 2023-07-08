الصحة: المدخن ينتج 5 أطنان من ثاني أكسيد الكربون طوال حياته

حذرت وزارة الصحة والسكان ، من خطورة التدخين علي الصحة العامة ، لما يسببه من أضرار كبيرة علي القلب والرئتين .

وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن المدخن ينتج ٥ أطنان من ثاني أكسيد الكربون طوال حياته، مما يؤثر على المناخ..

وشددت وزارة الصحة والسكان ، علي ضرورة التوقف عن التدخين الآن لحماية الصحة والحفظا علي البيئة .

الصحة تنشر الخط الساخن للإقلاع عن التدخين

كما نشرت وزارة الصحة والسكان ، الخط الساخن للمساعدة في الإقلاع عن التدخين: ١٦٣٢٨

حسام موافى يحذّر من خطورة التدخين

أكّد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أنّ التدخين كارثة وعامل من عوامل الخطورة على الشريان التاجي، ويؤثر تأثيرا سلبيا على مرضى القلب خاصة الذين لديهم دعامات.

وقال حسام موافي خلال برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، إنّ المدخنين من مرضى القلب يعانون عادة من آلام الصدر بسب ضيق الشريان التاجي نتيجة التدخين.

نصح أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، مرضى القلب بضرورة الإقلاع عن التدخين للحفاظ على صحتهم وتجنب المضاعفات الخطيرة، التي قد لا يحمد عقباها.

واختتم حسام موافي بالإشارة إلى أن التدخين يؤدي إلى حدوث تغييرات بنيوية في القلب والدم الذي يضخّه إلى الجسم ويُضعف من قدرتهما على أداء وظائفهما بشكل طبيعي.