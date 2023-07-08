كاتب صحفي: مصر شهدت إطلاق 14 مبادرة بملف الصحة منذ 2014.. فيديو

قال عادل السنهوري، الكاتب الصحفي، تعليقا على اطلاق حملة "100يوم صحة" ، إنها حملة فرعية ضمن مبادرة " 100 مليون صحة " ، وتشمل جميع اشكال المبادرة في حملة واحدة .

وتابع " السنهوري" ، خلال لقائه لبرنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي " أحمد حمدي " ، أن الحملة تأتي ضمن اهتمام الدولة من عام 2014 بملف الصحة ، موضحا :" كان ملف صعب جدا وصحة المصريين لم تكن في أحسن حال " .

وأكمل ، أن مصر أطلقت ١٤ مبادرة رئاسية للصحة منذ عام ٢٠١٤ ، متابعا :" مبادرة قوائم الانتظار من اهم المبادرات وكان ملف مزعج لصحة المصريين ".