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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنتر ميامي يحدد موعد تقديم ليونيل ميسي

ميسي
ميسي

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي، موعد تقديم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعبا في صفوفه.


وذكر إنتر ميامي في بيان رسمي، أنه سيتم تقديم ميسي 16 يوليو الجاري، في تمام الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، على ملعب DRV PNK Stadium.


وانضم ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي خلال الصيف الجاري في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.


راتب ميسي


في سياق آخر، كشف خورخي ماس، مالك نادي إنتر ميامي عن راتب ليونيل ميسي.

وقال مالك إنتر ميامي في تصريحات عبر صحيفة “إلباييس” الإسبانية: “راتب ميسي مع الفريق؟ سيتقاضى راتبا سنويا يتراوح بين 50 و60 مليون يورو”.


وأضاف : “ميسي ستكون له حصة في ملكية النادي بعد اعتزاله، وسيحصل على عوائد أخرى من منصة آبل تي في ومبيعات قمصان أديداس”.

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