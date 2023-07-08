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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الطماطم بـ 5 جنيهات.. أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت

أسعار الخضروات والفاكهة
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت

شهدت أسعار بيع الفاكهة والخضار بأسواق محافظة القاهرة اليوم السبت 8 يوليو، استقرارا نسبيا فى بعض الأسعار، حيث عرضت مقدمة برنامج  “ 8 الصبح ” المذاع على فضائية “دي إم سي” أسعار الخضار والفاكهة.

أسعار الخضروات في السوق المصري

وسجلت الطماطم 5 جنيهات للكيلو، والبطاطس 8.5 جنيه للكيلو، بينما سجل كيلو البصل 13.5 جنيها، بينما ارتفع سعر الكيلو الواحد لكل إلى 6 جنيهات.

 

ووصل الفلفل الرومي إلى 13 جنيهات للكيلو الواحد، بينما سجلت الملوخية 4.5 جنيهات، والخيار 5.5 جنيهات، والباذنجان 4.5 جنيه.

أسعار الفاكهة في السوق المصري

وبلغت أسعار الفاكهة سعر الكيلو الواحد من الخوخ 28 جنية، والكانتالوب 12 جنيهات، البرتقال 17 جنيها، والجوافة 12 جنيها للكيلو، بينما استقر سعر الفراولة على 10 جنيهات، بينما انخفض سعر الموز مسجلا 10 جنيهات.

 

 

 

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