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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يكشف الفيصل النهائي لانتقال إمام عاشور للأندية المصرية

صدى البلد

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، موقف اللاعب إمام عاشور، من عروض الأندية المصرية، عبر حسابه على فيسبوك.

وقال: “إمام عاشور لم يرفض أي عرض داخل مصر.. الفيصل في النهاية بمن يحسم الصفقة مع ميتلاند”.

وكشفت تقارير إعلامية ، عن رفض نادي ميتلاند الدانماركي طلب ضم النادي الأهلي إمام عاشور على سبيل الإعارة خلال انتقالات اللاعبين في الميركاتو الصيفي.  

وأفادت التقارير الإعلامية ، أن نادي ميتلاند الدنماركي رفض طلب النادي الأهلي ضم إمام عاشور مقابل 500 ألف دولار على سبيل الإعارة في ميركاتو الصيف.

وأضافت التقارير الإعلامية ، أن نادي ميتلاند  الدانماركي رفض التفريط في اللاعب بهذا المقابل المالي، مؤكدا انتظاره عرضا لبيع إمام عاشور بمقابل مالي كبير يتخطى الثلاثة ملايين دولار. 

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