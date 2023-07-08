أحمد حسن يكشف الفيصل النهائي لانتقال إمام عاشور للأندية المصرية

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، موقف اللاعب إمام عاشور، من عروض الأندية المصرية، عبر حسابه على فيسبوك.

وقال: “إمام عاشور لم يرفض أي عرض داخل مصر.. الفيصل في النهاية بمن يحسم الصفقة مع ميتلاند”.

وكشفت تقارير إعلامية ، عن رفض نادي ميتلاند الدانماركي طلب ضم النادي الأهلي إمام عاشور على سبيل الإعارة خلال انتقالات اللاعبين في الميركاتو الصيفي.

وأفادت التقارير الإعلامية ، أن نادي ميتلاند الدنماركي رفض طلب النادي الأهلي ضم إمام عاشور مقابل 500 ألف دولار على سبيل الإعارة في ميركاتو الصيف.

وأضافت التقارير الإعلامية ، أن نادي ميتلاند الدانماركي رفض التفريط في اللاعب بهذا المقابل المالي، مؤكدا انتظاره عرضا لبيع إمام عاشور بمقابل مالي كبير يتخطى الثلاثة ملايين دولار.