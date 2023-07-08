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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتابع أعمال المرافق والطرق بالمدينة

صدى البلد

استكمل المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، جولاته التفقدية لمتابعة أعمال الطرق الجارية بالامتداد الشرقي بالمدينة وتشمل: (رفع كفاءة امتداد التسعين الجنوبي من ميدان نادي رويال وحتى الطريق الأوسطى - تطوير محور 28 – محور 24 الذي يربط التسعين الجنوبي بمحور محمد بن زايد والطريق الأوسطى).

وتفقد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أعمال نقل المرافق بالتسعين الجنوبي لاستكمال أعمال نفق الطريق الأوسطى الرابط بين مثلث الأمل وطريق التسعين الجنوبي، وأعمال الطرق بحى جاردينيا، وكذلك أعمال الطرق والأرصفة بحى امتداد غرب الجولف ومحور محمد نجيب بالتجمع الثالث.

وأوضح الغيطى، أنه يتم تحويل مسارات بعض الخطوط لتعارضها مع الأعمال الصناعية بالطريق (خط 100 مم مياه معالجة – خط 900 مم مياه حلوة – خط انحدار 1500 مثلث الأمل)، وكذلك تركيب عدَّايات قطر 2.5 متر لتنفيذ خطوط بداخلها قطر 1800مم).

وتفقد، أعمال التطوير بمحور جمال عبدالناصر خلف مول أرابيلا بلازا، والطريق الفاصل بين الدبلوماسيين وكمباوند أرابيلا، وتنفيذ ممشى رياضي وتراك للدراجات.
 

التسعين الجنوبي التطوير التجمع الثالث أعمال المرافق الطريق الأوسطى الدبلوماسيين

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