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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

زادت بنسبة 85%|ارتفاع معدلات الرطوبة بقوة والأرصاد تحذر من التعرض المباشر للشمس

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية،  أن ارتفاع  معدلات نسبة الرطوبة هي التي تشعرنا بارتفاع درجات الحرارة، فقد تصل نسبة الرطوبة إلى ٨٥% على القاهرة والوجه البحري، وتصل الرطوبة إلى ٩٠ % على السواحل الشمالية للبلاد، لأن مثل هذه الأيام تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.


وكشفت، غانم خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامية “داليا أشرف” ببرنامج" ٨ الصبح"المذاع على فضائية" الدي أم سي"، أن ارتفاع معدلات الرطوبة تشعرنا بارتفاع درجات الحرارة، لافته آلى أن درجات الحرارة تقل في الظل إلى درجتين أو ثلاثة.


وأشارت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن استمرار حركة الرياح تقلل من الشعور بالارتفاع الشديد بدرجات الحرارة، ومعظم الكتل الهوائية في فصل الصبف تكون حارة تشعرنا بحرارة الجو العالية، حيث تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة ما بين ٣٥ إلى ٣٦ درجة،  ويختلف فصل الربيع عن فصل الصيف في أن الكتل الهوائية في الربيع قادمة من مناطق صحراوية مما يقلل من الشعور بالرطوبة والتي قد تصل إلى ٦٠ % في الربيع، مع وجود نشاط للرياح، فيجعل الشعور بالأجواء الجوية لطيفة.

 

وأوضحت منار غانم، أن في فترات الليل يزيد الشعور من الانغلاق الجوي، وذلك بسبب التغير في الكتل الهوائية، فيجعل انخفاض بسيط في الحرارة في فترات الليل.


ولفتت إلى أن هناك أزدياد لسرعات الرياح على البحر المتوسط التي قد تصل إلى من ٥٠ إلى ٦٠ كيلو متر على الساعة، وهذا يؤدي إلى ارتفاع شديد في الأمواج على شواطئ البحر المتوسط وخاصة في مطروح والضبعة والإسكندرية والعالمين وبلطيم ودمياط، فيصل الارتفاع للامواج من ٢ إلى ٣ متر، ونصحت بعدم التعمق داخل أعماق البحر بسبب أرتفاع الأمواج خلال ال ٧٢ ساعة القادمة من البحر المتوسط، و تجنب الإرتفاع المباشر لأشعة الشمس في فترات النهار.

الأرصاد الجوية أرتفاع معدلات نسبة الرطوبة نسبة الرطوبة منخفض الهند الموسمي ارتفاع درجات الحرارة البحر المتوسط مطروح الاسكندرية عدم التعمق داخل أعماق البحر

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