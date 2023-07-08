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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربي: نستهدف التواصل الدائم مع المواطنين وتحقيق الاستجابة الفورية لشكواهم

وزير الإنتاج الحربي: التواصل دائم مع المواطنين والعاملين للرد على الشكاوى فورا

المهندس محمد صلاح
المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي، حرصه على المتابعة الدورية لموقف منظومة الشكاوى بالوزارة بهدف التأكد من التواصل الدائم مع المواطنين والعاملين وتحقيق الاستجابة الفورية لشكاواهم والعمل على الرد عليها فى أسرع وقت ممكن وفقًا للقوانين واللوائح والإشتراطات المُنظمة. 

جاء ذلك في ضوء تلقّي الوزير تقريرا من المختصين بالوزارة حول الموقف التنفيذي لمنظومة الشكاوى بالإنتاج الحربي.

وأوضح صلاح الدين، أنه يتم تلقي الشكاوى من خلال منظومة الشكاوى بالوزارة وصفحة الوزارة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ومنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، لافتًا إلى أنه بمجرد ورود الشكوى يتم توجيهها للقطاعات المختصة لسرعة فحصها والعمل على وضع الاستجابات والردود الأنسب طبقًا لطبيعة كل شكوى.

نستهدف التواصل الدائم مع المواطنين وتحقيق الاستجابة الفورية لشكواهم

وأشار وزير الإنتاج الحربي، أنه من إنجازات وزارة الإنتاج الحربي خلال العام الماضي الرد على (1258) شكوى بنسبة 100% من الشكاوى الواردة للوزارة مما يعكس نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا، وهو ما يعكس حرص وزارة الإنتاج الحربي على التماشي مع سعي الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات المُقدَّمة للمواطنين ومحاصرة أوجه الخلل على مختلف المستويات الإدارية والتغلب عليها من خلال فحص الشكاوى الواردة المختلفة ومعالجتها.

وصرح المستشار الإعلامي لوزير الإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر بأن الوزير وجّه بقيام المختصين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي بسرعة رفع التقارير الخاصة بمنظومة الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الشكاوى أولا بأول.

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