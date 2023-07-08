وصول مرتضى منصور لمجلس الدولة للحكم في طعن الحكومة على عزله

وصل المستشار مرتضى منصور، إلي مجلس الدولة، منذ قليل، لجلسة الطعن المقدمة من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، على حكم عزله من رئاسة نادي الزمالك.

وتعقد المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، جلسة الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، على حكم عزل المستشار مرتضي منصور من رئاسة نادي الزمالك الصادر عن محكمة القضاء الإداري.

وفي وقت سابق، أوصت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، بقبول طعني هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ومرتضى منصور، على الحكم الصادر ضد الأخير بعزله من رئاسة الزمالك.