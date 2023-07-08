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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محمية سعودية تستحوذ على 7.5% من إجمالي نباتات المملكة

صورة للمحمية من وسائل
صورة للمحمية من وسائل الإعلام السعودية

ذكرت صحيفة الرياض السعودية، أن محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية‬، تعد معلما بارزا في البلاد باحتلالها نسبة كاشفة لما بها من نباتات نادرة.

ويوجد في المحمية، 180 نوعًا من النباتات المتنوعة، تنتمي إلى 38 عائلة نباتية وتمثل النباتات 7.5% من إجمالي نباتات المملكة، وتعمل المحمية على المحافظة عليها لتحقيق الاستدامة البيئية.

وقالت المحمية أن من أبرز النباتات المعمرة السدر البري، والطلح، والأرطى، والعوسج، والأشجار مثل الرمث، والعرفج، والغضى، إضافةً للنباتات العطرية مثل الإقحوان، والشيح، والقيصوم، والجعد، والخزامى، والنفل.

وساهم تعدد أنواع النباتات في محمية الإمام تركي بن عبدالله في جعلها مكاناً للعديد من أنواع الكائنات الفطرية التي تتغذى على أوراق النباتات وثمارها.

ولا يقف ذلك على الأوراق والثمار فحسب، بل هناك كائنات فطرية تتغذى على رحيق أزهار الأشجار والأعشاب مثل النحل والحشرات الأخرى، مما يساعد على تلقيح الأزهار لتنتشر بذور النباتات في أرجاء المحمية.

وأكدت الهيئة أن الحفاظ على الغطاء النباتي ودعم جهود التشجير بالمشاركة الفعالة للمجتمعات المحلية والمبادرات الريادية يشكل مرتكزات أساسية للعمل في ‫المحمية.

الاستدامة البيئية الأشجار الاقحوان التشجير الإمام تركي بن عبدالله الرياض السعودية السعودية الشيح العطرية الغطاء النباتي

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