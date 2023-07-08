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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برشلونة يقترب من حسم رابع صفقاته الصيفية

فريق برشلونة
فريق برشلونة

اقترب نادي برشلونة الإسباني، من حسم رابع صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب فابريزو رومانو الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، فإن نادي برشلونة أرسل المستندات المطلوبة إلى نادي أتلتيكو بارناينسي البرازيلي لحسم صفقة ضم لاعبه فيتور روكي خلال الصيف الجاري، وفي انتظار التوقيع للإعلان عن الصفقة.

وأضاف أن صفقة روكي ستكلف خزينة برشلونة أكثر من  45 مليون يورو.

وستكون صفقة فيتور روكي الرابعة لنادي برشلونة خلال الصيف الحالي، بعد ضم الألماني إلكاي جوندوجان والسنغالي ميكايلي فايي والإسباني إينيجو مارتينيز.

وتنطلق بطولة الدوري الإسباني يوم 13 أغسطس 2023، بينما تختتم المسابقة يوم 26 مايو 2024.

يذكر أن برشلونة أنهى مسابقة الدوري الإسباني الموسم الماضي برصيد 88 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن ريال مدريد “الوصيف”.

برشلونة أتلتيكو بارناينسي فيتور روكي نادي برشلونة جوندوجان إينيجو مارتينيز

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