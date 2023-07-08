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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر تتقدم بالتهنئة لـ جوليوس مادا بيو لإعادة انتخابه رئيساً لسيراليون

صدى البلد

تابعت مصر بمزيد من الاهتمام نتائج الانتخابات الرئاسية بدولة سيراليون الشقيقة، التي أسفرت عن فوز الرئيس "جوليوس مادا بيو" بفترة رئاسية ثانية.

وفي هذا الصدد تتقدم مصر بالتهنئة لسيادته على إعادة انتخابه رئيساً لدولة سيراليون، في أعقاب عملية انتخابية عكست مدى الوعي الذي يتحلى به الشعب السيراليوني الشقيق، وتؤكد مساندتها لسيادته في استمرار العمل على تحقيق تطلعات وآمال الشعب السيراليوني. 

مصر وسيراليون

وفي ضوء عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر وسيراليون، فإننا نتطلع في هذا الصدد للتنسيق خلال الفترة المقبلة بشأن كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك لبلدينا، لدفع مسار العلاقات الثنائية قدماً في مختلف المجالات، ونتقدم للرئيس "جوليوس مادا بيو" بخالص التمنيات بالنجاح والتوفيق، وللشعب السيراليوني الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.

جاء ذلك في منشور على الصفحة الرسمية لـ المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي.

مصر الرئاسية سيراليون جوليوس مادا بيو إعادة انتخابه

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