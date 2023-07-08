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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحذير جديد لرواد شواطئ البحر المتوسط.. الرياح قوية وارتفاع الأمواج 4 أمتار

صورة من الاقمارالصناعية
صورة من الاقمارالصناعية للارصاد

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، تحذيرا للمتواجدين على الشواطئ المطلة على البحر المتوسط، بسبب وجود نشاط للرياح على مسطح البحر المتوسط.

تحذير من شواطئ البحر المتوسط

وقالت هيئة الأرصاد، إن هناك نشاط للرياح الشمالية الغربية علي مسطح البحر المتوسط لتصل سرعتها إلى 50 كم/س وتزيد سرعة هباتها لتؤثر علي شمال البلاد لتعطي شعور أفضل بحرارة الطقس أي تقلل الاحساس بدرجات الحرارة والرطوبة.

وحسب هيئة الأرصاد، فإن نشاط الرياح يؤدي إلى ارتفاع الأمواج علي سواحل الغربية للبحر المتوسط من مطروح حتي بورسعيد، تحديدا على شواطئ مدن ( مطروح - الضبعة - العلمين -الاسكندرية - بلطيم - دمياط ).

وأشارت هيئة الأرصاد،  أنه قد يتراوح ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط من 2.5 إلى 4 متر لذا يجب على المصطافين أخذ الحيطة والحذر.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وحسب هيئة الأرصاد، فأن حالة الطقس، يظل حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على مناطق جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وقالت هيئة الأرصاد، إن ارتفاع نسب الرطوبة في الجو يتسبب في الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تصل إلى 3 درجات مئوية.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس الأيام القادمة، بمختلف المناطق، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 23 درجة.

السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 24 درجة.

جنوب سيناء 37 للعظمى والصغرى 29 درجة.

شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 25 درجة.

جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 29 درجة.

الأرصاد الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد درجات الحرارة الطقس حالة الطقس

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