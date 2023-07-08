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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المغرب يحتضن بطولة العالم لكرة القدم المدرسية

صدى البلد

تنظم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والجامعة الدولية للرياضة المدرسية، تحت رعاية الملك محمد السادس، بطولة العالم المدرسية في كرة القدم من 22 إلى 31 يوليو 2023 بمدينة الرباط بتنسيق مع الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم .


وسيشهد هذا العرس الرياضي العالمي مشاركة أكثر  من 1500 مشارك ومشاركة من 32 دولة من مختلف القارات سيتنافسون بملاعب مدينة الرباط وبالضبط بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله والمركب لرياضي محمد السادس  وملاعب الجامعة الدولية، UIR  من أجل الظفر بهذه الكأس العالمية.


ووفرت اللجنة المنظمة  كل الظروف المناسبة لاستقبال المشاركين برحاب الجامعة الدولية بالرباط ،ولهذا الغرض ترأس عبد السلام ميلي مدير مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية والرئيس المنتدب للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية اجتماع تنسيقيا مع كافة المتدخلين وبالخصوص المسؤولين بالجامعة الدولية بالرباط للوقوف على اخر الترتيبات الخاصة بالتغذية والايواء.ولقظ خلاله التأكيد على أن مدينة الرباط مستعدة لاستقبال الدول المشاركة في أحسن الظروف ، وأن الجميع على استعداد للمساهمة في إنجاح مونديال كرة القدم المدرسية.


وسيحتضن المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله يوم الأحد 23 يوليوز 2023 حفل الافتتاح في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء.

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