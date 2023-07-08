البنتاجون يدافع والناتو يتعهد بالعضوية .. قنابل أمريكا العنقودية لأوكرانيا تشعل حربا عالمية ثالثة | تقرير

صرح مسؤول في البنتاجون للصحفيين بأن الذخائر العنقودية 'ستسلم في إطار زمني مناسب للهجوم المضاد'.

أعلنت الولايات المتحدة أمس الجمعة أنها ستزود أوكرانيا بذخائر عنقودية محظورة على نطاق واسع في هجومها المضاد ضد القوات الروسية المحتلة ، وقال زعيم الناتو إن التحالف العسكري سيتحد في قمة الأسبوع المقبل حول كيفية تقريب أوكرانيا من الانضمام.

وشككت جماعات حقوقية والأمين العام للأمم المتحدة في قرار واشنطن بشأن الذخائر ، وهو جزء من حزمة أمنية قيمتها 800 مليون دولار ترفع إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية إلى أكثر من 40 مليار دولار منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، الذي وصف الصراع بأنه 'عملية عسكرية خاصة' لحماية الأمن الروسي ، إن الولايات المتحدة وحلفاءها يخوضون حربا بالوكالة.

الذخائر العنقودية محظورة من قبل أكثر من 100 دولة. لم توقع روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة على اتفاقية الذخائر العنقودية ، التي تحظر إنتاج الأسلحة وتخزينها واستخدامها ونقلها.

اتهمت هيومن رايتس ووتش القوات الروسية والأوكرانية باستخدام الذخائر العنقودية التي قتلت مدنيين.

انتقد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف نقل الولايات المتحدة لهذه الأسلحة إلى أوكرانيا.

ونقلت وكالة تاس للأنباء الجمعة عن أنتونوف قوله إن 'القسوة والسخرية اللتين تعاملت بهما واشنطن مع قضية نقل الأسلحة الفتاكة إلى كييف مدهشة'.

'الآن ، بسبب خطأ الولايات المتحدة ، سيكون هناك خطر لسنوات عديدة بأن المدنيين الأبرياء سيتم تفجيرهم بواسطة الذخائر الصغيرة التي فشلت.'

وتقول أوكرانيا إنها استعادت بعض القرى في جنوب أوكرانيا منذ بدء الهجوم المضاد في أوائل يونيو ، لكنها تفتقر إلى القوة النارية والغطاء الجوي لتحقيق تقدم أسرع.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من الوضع في ساحة المعركة.

وقال كولين كال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية للصحفيين 'من السابق لأوانه الحكم على كيفية سير الهجوم المضاد بطريقة أو بأخرى لأننا في بداية الوسط.'

زيلينسكي يقوم بجولات في دول الناتو

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جمهورية التشيك وسلوفاكيا وتركيا بعد يوم من محادثاته في بلغاريا لحشد الدعم لعضوية الناتو قبل قمة الحلف في 11-12 يوليو.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد اجتماعه مع زيلينسكي إن أوكرانيا تستحق عضوية الناتو وإن أنقرة ستواصل العمل على إنهاء الحرب عن طريق التفاوض.

في براغ ، حصل زيلينسكي على تعهد بدعم أوكرانيا للانضمام إلى الناتو 'بمجرد انتهاء الحرب' ، وفي صوفيا حصل على دعم العضوية 'بمجرد أن تسمح الظروف بذلك'.

وأكد الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ رأيه بأن أوكرانيا ستصبح عضوا.

وقال ستولتنبرج في مؤتمر صحفي في بروكسل 'قمتنا سترسل رسالة واضحة مفادها أن حلف شمال الأطلسي يقف متحدا وعدوان روسيا لن يؤتي ثماره'.

ومع ذلك ، لم يتضح بعد ما الذي ستعرضه أوكرانيا الأسبوع المقبل في القمة في فيلنيوس ، عاصمة ليتوانيا. ينقسم التحالف حول السرعة التي يجب أن تتحرك بها أوكرانيا نحو العضوية ، وتتخوف بعض الدول من أي خطوة قد تقرب الناتو من الحرب مع روسيا.

وأكد بايدن ، في مقتطف من مقابلة مع شبكة سي إن إن بثت يوم الجمعة ، هذه النقطة. وقال 'لا أعتقد أن هناك إجماعًا في الناتو' على انضمام أوكرانيا الآن.

أقر زيلينسكي أنه من غير المرجح أن تكون كييف قادرة على الانضمام إلى الناتو أثناء الحرب مع روسيا. هدد بوتين بعمل غير محدد إذا انضمت أوكرانيا إلى الناتو.

الأمم المتحدة تحذر روسيا من صفقة الحبوب

في الأمم المتحدة ، حذر رئيس المساعدات مارتن غريفيث روسيا من أنه لا ينبغي لها 'التخلص' من اتفاق أبرمته قبل عام بشأن المرور الآمن للصادرات الزراعية في زمن الحرب ، والمعروف باسم مبادرة حبوب البحر الأسود.

وقال جريفيث للصحفيين إنه إذا لم توافق روسيا على تمديد الاتفاق الذي يسمح بتصدير الحبوب والأسمدة من الموانئ الأوكرانية ، فمن غير المرجح أن تواصل الدول الغربية التعاون مع مسؤولي الأمم المتحدة لمساعدة موسكو في صادراتها.

وهددت روسيا بالانسحاب من الاتفاق الذي ينتهي في 17 تموز (يوليو) ، بسبب عدم تلبية العديد من المطالب لتصدير الحبوب والأسمدة الخاصة بها. تقوم آخر ثلاث سفن مسافرة بموجب الاتفاق بتحميل البضائع في ميناء أوديسا الأوكراني ومن المرجح أن تغادر يوم الاثنين.

توسطت الأمم المتحدة وتركيا في الاتفاق مع روسيا وأوكرانيا في يوليو 2022 للمساعدة في معالجة أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب غزو موسكو لجارتها وحصار موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.

شارك في التغطية روبرت مولر وجيسون هوفيت في براغ ؛ بافل بوليتيوك وأولينا هارماش من كييف ، ومايك ستون ، وفيل ستيوارت ، وإدريس علي في واشنطن ، وميشيل نيكولز في الأمم المتحدة ؛ كتابة جرانت ماكول ؛ تحرير ديان كرافت وديفيد جريجوريو