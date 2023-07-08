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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيسي يهنئ رئيس الوزراء اليوناني بفوز الحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفياً بـ رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس السيسي تقدم بالتهنئة إلى رئيس الوزراء اليوناني على الفوز الانتخابي الكبير الذي حققه الحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر يونيو الماضي، وأكدت نتائجها ثقة الناخب اليوناني في شخص وسياسات رئيس الوزراء.

كما أعرب الرئيس السيسي عن اعتزاز مصر بعلاقات التعاون القوية مع اليونان، مؤكداً الحرص على مواصلة تعزيزها على جميع المستويات، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع قبرص.

من جانبه، تقدم رئيس الوزراء اليوناني بالشكر للرئيس السيسي، مؤكداً قوة وتميز العلاقات بين مصر واليونان، ومعربا عن حرص بلاده المتبادل على تعزيز التعاون المشترك مع مصر على مختلف الأصعدة، فضلاً عن مواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصةً ما يتعلق بتطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، وكذا تداعيات الأزمات الراهنة للاقتصاد والغذاء والطاقة على مستوى العالم.

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