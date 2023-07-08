رغم موافقة أوكرانيا .. إسبانيا وبريطانيا تكشفان موقفهما من إرسال الذخائر العنقودية

تعارض إسبانيا وبريطانيا القرار الأمريكي بإرسال قنابل عنقودية إلى أوكرانيا، حيث أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن الجمعة أنه سيتم تضمين هذه الأسلحة في حزمة الأسلحة الأمريكية القادمة البالغة 800 مليون دولار إلى كييف.

وحسب صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، قالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارجريتا روبلز للصحفيين اليوم السبت "إسبانيا على أساس التزامها الراسخ مع أوكرانيا، لديها أيضًا التزام قوي بعدم تسليم أسلحة وقنابل معينة تحت أي ظرف من الظروف".

وأضافت: "لا للقنابل العنقودية ونعم للدفاع المشروع عن أوكرانيا، وهو أمر نفهم أنه لا ينبغي تنفيذه بالقنابل العنقودية".

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن المملكة المتحدة عازمة على احترام هذا الالتزام أيضًا، باعتبارها "موقعة على اتفاقية تحظر إنتاج أو استخدام الذخائر العنقودية ولا تشجع على استخدامها".

وأضاف سوناك: "سنواصل القيام بدورنا في دعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي غير القانوني وغير المبرر، لكننا فعلنا ذلك من خلال توفير دبابات قتال ثقيلة وأحدث أسلحة بعيدة المدى، ونأمل أن تستمر جميع الدول في دعم أوكرانيا". .

من جانبه، رحب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية إرسال ذخائر عنقودية لبلاده، وهو القرار الذي أثار إدانة من قبل جماعات حقوق الإنسان.

وقال ريزنيكوف في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، إن الأسلحة الجديدة "ستساعدنا بشكل كبير على إنهاء احتلال أراضينا بينما تنقذ أرواح الجنود الأوكرانيين".

وأضاف أن الذخائر "لن تستخدم في الأراضي الروسية المعترف بها رسميًا".