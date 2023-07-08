الجمارك تكشف كمية الذهب المعفاة والمسموح بدخولها .. فيديو

كشف الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، عن كمية الذهب المسموح بدخولها من الجمارك طبقا لقرار الحكومة.

وأكد الشحات الغتورى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، أنه لا مشكلة فى دخول أي كمية من الذهب طالما أنها ليست لغرض التجارة، معقبا:" لو حد دخل 5 كيلو دهب دا مش هيتاجر،لكن اللى هيدخل 20 كيلو دا كده بيتاجر".

الجمارك

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك، إن الدولة استقبلت حتى الآن مايقارب من 454 كيلو ذهب، معفاه من رسوم الجمارك تماما.

وأضاف قائلا:" قيمة الضريبة المضافة تحصل على المصنعية فقط وبتساوى ملاليم.