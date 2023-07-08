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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قطار المارد لايتوقف.. الأهلي ينهي الشوط الأول بثنائية نظيفة في شباك الاتحاد السكندري

الأهلي والاتحاد السكندري
الأهلي والاتحاد السكندري

أنهي النادي الأهلي الشوط الأول متقدما على الاتحاد السكندري بثنائية نظيفة في اللقاء الذي يجمع بينهما بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ 21 والمؤجلة من بطولة الدوري المصري .

تعرض عمار حمدي لاعب الاتحاد السكندري  لشد في العضلة الضامة  قبل مواجهة النادي الأهلي.


ودفع الصربي  زوران بـ  ناصر ناصر قبل انطلاق المباراة بدلا من عمار حمدي

وشهدت بداية المباراة تمريرات قصيرة بين لاعبي الأهلي في منتصف الملعب.

ونجح بيرسي تاو في تسديد الكرة من داخل منطقة الجزاء  لتمربجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

ونجح علي معلول في إحراز هدف التقدم النادي الأهلي في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء بعد   عرقلة حسين الشحات من اللاعب محمد فارس داخل منطقة الجزاء

وتمكن محمود كهربا من إحراز الهدف الثاني في شباك الاتحاد السكندري في الدقيقة 13 بعد استلام  بيرسي تاو تمريرة  من محمد فخري خلف المدافعين داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ليمرر الكرة لكهربا أمام المرمى الذي سددها من لمسة واحدة

وشهدت الدقيقة 17هدف ملغي للأهلي بداعي وجود تسلل على كهربا قبل تسجيله للهدف. 

وحاول لاعبو الاتحاد السكندري إحراز الهدف الأول من خلال شن بعض الهجمات ولكن دون تشكيل خطورة حقيقة على مرمي النادي الأهلي .

 

تشكيل الفريقين

 

وجاء تشكيل الاتحاد أمام الأهلي كالتالي:-

المهدي سليمان في حراسة المرمى

الدفاع.. محمد صالح وصبري رحيل وخالد صبحي ومصطفى ابراهيم

محمد فارس ومحمد محمود وعمار حمدي مورو ساليفو في الوسط

الهجوم.. إسلام عبد النعيم وخالد الغندور

 

بينما خاض النادي الأهلي شالمباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج، أحمد قندوسي، محمد فخري.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود كهربا.

 

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 72 نقطة من أصل 28 جولة، بينما يقع الاتحاد السكندري في المركز الثامن برصيد 42 نقطة.

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