%10 من قيمة عقده .. حقيقة منع عمرو دياب من الغناء بلبنان

حسم نقيب الموسيقيين اللبنانيين فريد بوسعيد الجدل بشأن منع الفنان عمرو دياب من الغناء فى لبنان.



وقال فريد بوسعيد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن لمصر ولبنان تاريخ فنى مشترك، ومصر بلدنا الثاني والعكس.

قانون

واوضح فريد بوسعيد، أنه يوجد قانون ينص على أنه كل فنان يزور لبنان لعمل فنى يجب أن يدفع 10% من قيمه عقده للنقابة.

وتابع قائلا:" لا مشكلة أن يدفع الفنان قيمة الـ 10 % من عقده ، أو متعهد الحفل هو الذى يدفعها".

وأكد قائلا:" كان هناك تسرع بشأن التصريحات التى قالت أن عمرو دياب ممنوع من الغناء فى لبنان، لأن متعهد الحفل قام بدفع الـ10% من العقد".