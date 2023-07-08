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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

%10 من قيمة عقده .. حقيقة منع عمرو دياب من الغناء بلبنان

عمرو دياب
عمرو دياب

حسم نقيب الموسيقيين اللبنانيين فريد بوسعيد الجدل بشأن منع الفنان عمرو دياب من الغناء فى لبنان. 

وقال فريد بوسعيد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن لمصر ولبنان تاريخ فنى مشترك، ومصر بلدنا الثاني والعكس.

قانون 

واوضح فريد بوسعيد، أنه يوجد قانون ينص على أنه كل فنان يزور لبنان لعمل فنى يجب أن يدفع 10% من قيمه عقده للنقابة.

وتابع قائلا:" لا مشكلة أن يدفع الفنان قيمة الـ 10 % من عقده ، أو متعهد الحفل هو الذى يدفعها".

وأكد قائلا:" كان هناك تسرع بشأن التصريحات التى قالت أن عمرو دياب ممنوع من الغناء فى لبنان، لأن متعهد الحفل قام بدفع الـ10% من العقد".

الفن برنامج حضرة المواطن قناة الحدث اليوم مصر ولبنان الموسيقى اللبنانيين عمرو دياب الفنان عمرو دياب

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