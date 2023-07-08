اعرف خطوات استخراج تصريح السفر بكل سهولة

يسعي الكثير من الشباب الراغب فى السفر إلي معرفة خطوات استخراج تصريح السفر حيث يحتاجه المواطن المسافر سواء للعمل بالخارج أو زيارة أحد الأقارب.

ويمكن استخراج تصريح السفر اونلاين بدل سهولة ويسر ودون الحاجة للوقوف فى طوابير بعينها حيث تتيح إدارة التجنيد والتعبئة التابعة لهيئة التنظيم والإدارة عبر موقعها الإلكتروني استخراج تصريح سفر إلكتروني.



طرق استخرج تصريح السفر



يمكن للمواطن الراغب فى استخراج تصريح السفر عبر تلك الطرق :-



- استخراج تصريح سفر إلكتروني عبر موقع إدارة التجنيد والتعبئة التابعة لهيئة التنظيم والإدارة



- يمكن استخراج تصريح السفر الورقي وهو الذي يتم إصداره بالنسبة للذكور الذين يرغبون في السفر طالما لم يُنهي تجنيده بعد لأي سبب كان حيث أنه شرط أساسي عند الرغبة في السفر للخارج.

خطوات استخراج تصريح السفر أونلاين



- تبدأ أولي خطوات استخراج تصريح السفر أونلاين بالدخول ألي موقع إدارة التجنيد والتعبئة العامة

- فى هذه الخطوة يتم اختيار أيقونة تسجيل طلب استخراج تصريح بالإذن للسفر

- ثم يطلب منك ملء مجموعة من البيانات مثل الاسم باللغة العربية وموقف التجنيد والرقم الثلاثي باللغة الإنجليزية والرقم العسكري والرقم القومي على أن تكتب الأرقام باللغة الإنجليزية.

- كما يتم كتابة البريد الإلكتروني ورقم الموبيل ثم كتابة تاريخ السفر واتجاه السفر والغرض من السفر.



- ثم بعدها يتم الضغط على تسجيل البيانات والاحتفاظ برقم الطلب المقدم بعد مراجعة البيانات.



- يتم دراسة الطلب وذلك لتحديد أحقية المواطن في الحصول على الخدمة.



- وفي حالة الموافقة سيتم دفع رسوم الخدمة إلكترونيا ومن ثم استلام تصريح السفر عبر البريد الإلكتروني.

استخراج تصريح السفر الورقي



وفيما يخص استخراج تصريح السفر الورقي بالنسبة للذكور الذين يرغبون في السفر و لم يُنهي تجنيده بعد لأي سبب كان يتم من خلال مايلي :-



- يقوم المواطن بالذهاب إلى أقسام ومكاتب التجنيد المنتشرة في جميع مديريات الأمن وأقسام الشرطة بالمحافظات.



- يقوم بتقديم طلب الحصول على أذن بالسفر

المستندات المطلوبة لـ استخراج تصريح السفر



هناك مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة من أجل استخراج تصريح السفر والتي تتضمن مايلي :-



- يجب تحضير أصل شهادة الموقف من التجنيد.



- كما يلزم تحضير أصل البطاقة وصورة منها.



- تشمل المستندات المطلوبة لاستخراج تصريح السفر شهادة تأدية الخدمة العسكرية لمن قاموا بتأديتها، وتوضيح موقفهم من الاحتياط.



- كما تتضمن المستندات شهادة قيد من المدرسة أو الكلية أو المعهد للطلبة الدارسين داخل الجمهورية



- وفيما يخص الطلبة الدارسين خارج الجمهورية يلزم عليهم تقديم استمارة الطلب خطاب يفيد بوضعهم تحت الإشراف العلمي من الإدارة العامة للبعثات والإشراف العلمي بوزارة التعليم العالي.



- تشمل المستندات المطلوبة استمارة طلب الحصول على تصريح السفر وأصل مذكرة السفر وأصل عقد العمل وأيضا تقديم أصل جواز السفر وصورة منه.

