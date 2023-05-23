عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كيفية استخراج تصريح السفر 2023

تصريح سفر
تصريح سفر

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن كيفية استخراج  تصريح سفر 2023، من خلال  إدارة التجنيد والتعبئة بالحلمية بالقاهرة أو منطقة تجنيد القاهرة بالهايكستب، ومن المحافظات الأخرى يمكنهم التوجه إلى قسم التجنيد بمديرية الأمن.

استخراج تصريح السفر 2023

و يقدم موقع صدي البلد ، كيفية استخراج تصريح سفر 2023 للراغبين في السفر الي الخارج، بشكل الكتروني ومن خلال الموبيل اونلاين من المنزل.

موعد سفر حجاج الجمعيات الأهلية.. اعرف هتاخد إيه معاك |تفاصيل

موعد سفر حجاج الجمعيات الأهلية | الأشياء المسموح بها في الحج |تفاصيل

مصر للطيران توقف سفر حاملي تأشيرات الزيارة للسعودية لحين انتهاء موسم الحج

سهلة وبسيطة.. المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر الأطفال

خطوات استخراج تصريح سفر

ويحرص الشباب الراغبين في السفر إلى الخارج، استخراج تصريح سفر، والذي يتم اصدارة للمجندين علي حسب مكان تأدية الخدمة، القوات المسلحة من الجهة المختصة وهي إدارة التجنيد والتعبئة الى هيئة التنظيم والإدارة، للقوات المسحة او الإدارة العامة للشئون المجندين.

الأوراق المطلوبة عند استخراج تصريح سفر 

 استخراج تصريح سفر، يحتاج بعض المستندات و الأوراق التالية:-

أصل شهادة الموقف من التجنيد

 تقديم أصل البطاقة وصور منها

نموذج 14 و صورة منه

تقديم  طلب إيضاح فرد احتياط التجنيد للتصريح بنفس اليوم

أصل مذكرة السفر وأصل عقد العمل

تقديم أصل جواز السفر و صورة منه

استخراج تصريح سفر 

خطوات استخراج تصريح بالإذن للسفر

تشمل خطوات استخراج تصريح بالإذن للسفر  بعد الدخول على الرابط  https://tagned.mod.gov.eg/  واتباع ما يلي:

تسجيل طلب استخراج تصريح بالإذن للسفر يتم من خلال الدخول الي موقع التجنيد التابع لإدارة التجنيد والتعبئة من الموبيل التابعة الى هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة، باتباع التالي:-

الدخول الي موقع التجنيد:- https://tagned.mod.gov.eg/18militaryServiceTravelPermissionC.aspx
 ملئ البيانات الأساسية (الاسم باللغة العربية - موقف التجنيد - الرقم الثلاثى - الرقم العسكرى - الرقم القومي - الدولة - ....) ويراعى الدقة فى البيانات المسجلة.
تحديد مكان استلام تصريح الإذن بالسفر.
الضغط على تسجيل البيانات والاحتفاظ برقم الطلب المقدم بعد مراجعة البيانات .
دراسة الطلب المقدم بمعرفة المختصين بإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة لتحديد أحقية المواطن فى الحصول على الخدمة.
متابعة موقف دراسة الطلب المقدم من خلال الضغط على الاستعلام عن تصريح بالإذن للسفر باستخدام البيانات الأساسية (موقف التجنيد - الرقم الثلاثى - الرقم العسكرى - الرقم القومى - الدولة).

استخراج تصريح استخراج تصريح سفر ادارة التجنيد ادارة التجنيد والتعبئة استخراج جواز سفر السفر إلى الخارج الراغبين في السفر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 280 جنيها اليوم.. الذهب ينهار مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن

قرار عاجل من الأهلي في قضية كهربا

تصل إلى 7%.. زيادة جديدة في أجور العاملين بالدولة بداية يوليو المقبل

الأهلي مهدد بغرامة مالية ضخمة بسبب ابن أكرم توفيق.. تفاصيل

بـ 3 آلاف جنيه.. اعترافات قواد يعلن عن فتيات لممارسة الحرام في الجيزة

موفقة 18 دولة.. إعلان عاجل من البرلمان الأوكراني بشأن الانضمام لحلف الناتو

رسميا.. الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور

وباء جديد ينتشر قريباً| حكاية ناقوس خطر أطلقته “الصحة العالمية”.. وبيان رسمي من مصر

موضوعات متعلقة

من غير مجهود.. خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين

زي ماكينة الفلوس.. كيفية استخراج شهادة ميلاد بشكل آلي

سهلة وبسيطة.. طريقة استخراج شهادة تحركات أونلاين

سنعيش للأبد بفضل الروبوتات النانوية.. قصة تنبؤ مهندس سابق بـ جوجل

سهلة وبسيطة.. خطوات استخراج كعب العمل أونلاين

بطريقة سهلة.. خطوات استخراج جواز السفر أونلاين

وانت فى بيتك.. خطوات استخراج كعب العمل أونلاين

ضرورية للسفر.. طريقة الحصول على الشهادة الصحية لأداء الحج

ترشيحاتنا

فضل الطواف بالبيت الحرام .. دار الإفتاء تكشف عنه

12.5 جنيه للمصري و20 للهندي.. بشرى سارة| انخفاض أسعار الأرز بالأسواق

كيفية استخراج تصريح السفر 2023

رغم الضغوط الغربية.. ارتفاع حجم التجارة بين روسيا والصين بنسبة 16.4٪

أحدث أسعار رينو ميجان 2023 في مصر| صور

48 ساعة ..صاحب ال 38 عام جردها من ملابسها وأقام علاقة بصغيرة فى منطقة الساحل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقناع النسر.. وظيفة غريبة يقوم بها شاب في بريطانيا.. شاهد

بذهبية وبرونزية.. علم مصر يغرد في سماء أقوى البطولات الدولية للسومو بأمريكا

أكلة جديدة .. طريقة عمل البصارة بالبسطرمة

النصر في موقف صعب.. هل يرحل كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي ؟ (تفاصيل)

فيديو

بلاش خروج.. تحذير من الصحة لهؤلاء المرضى |شاهد

زيادة جديدة في الأجور والمعاشات بهذا الموعد.. تفاصيل

عن قلبي لـ محمد شاكر تتخطى نصف مليون مشاهدة على اليوتيوب

تسريب امتحان اللغة الأجنبية | تحذير عاجل من وزارة التعليم لطلاب الإعدادية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ