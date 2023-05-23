كيفية استخراج تصريح السفر 2023

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن كيفية استخراج تصريح سفر 2023، من خلال إدارة التجنيد والتعبئة بالحلمية بالقاهرة أو منطقة تجنيد القاهرة بالهايكستب، ومن المحافظات الأخرى يمكنهم التوجه إلى قسم التجنيد بمديرية الأمن.

استخراج تصريح السفر 2023

و يقدم موقع صدي البلد ، كيفية استخراج تصريح سفر 2023 للراغبين في السفر الي الخارج، بشكل الكتروني ومن خلال الموبيل اونلاين من المنزل.

خطوات استخراج تصريح سفر

ويحرص الشباب الراغبين في السفر إلى الخارج، استخراج تصريح سفر، والذي يتم اصدارة للمجندين علي حسب مكان تأدية الخدمة، القوات المسلحة من الجهة المختصة وهي إدارة التجنيد والتعبئة الى هيئة التنظيم والإدارة، للقوات المسحة او الإدارة العامة للشئون المجندين.

الأوراق المطلوبة عند استخراج تصريح سفر

استخراج تصريح سفر، يحتاج بعض المستندات و الأوراق التالية:-

أصل شهادة الموقف من التجنيد

تقديم أصل البطاقة وصور منها

نموذج 14 و صورة منه

تقديم طلب إيضاح فرد احتياط التجنيد للتصريح بنفس اليوم

أصل مذكرة السفر وأصل عقد العمل

تقديم أصل جواز السفر و صورة منه

استخراج تصريح سفر

خطوات استخراج تصريح بالإذن للسفر

تشمل خطوات استخراج تصريح بالإذن للسفر بعد الدخول على الرابط https://tagned.mod.gov.eg/ واتباع ما يلي:

تسجيل طلب استخراج تصريح بالإذن للسفر يتم من خلال الدخول الي موقع التجنيد التابع لإدارة التجنيد والتعبئة من الموبيل التابعة الى هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة، باتباع التالي:-

الدخول الي موقع التجنيد:- https://tagned.mod.gov.eg/18militaryServiceTravelPermissionC.aspx

ملئ البيانات الأساسية (الاسم باللغة العربية - موقف التجنيد - الرقم الثلاثى - الرقم العسكرى - الرقم القومي - الدولة - ....) ويراعى الدقة فى البيانات المسجلة.

تحديد مكان استلام تصريح الإذن بالسفر.

الضغط على تسجيل البيانات والاحتفاظ برقم الطلب المقدم بعد مراجعة البيانات .

دراسة الطلب المقدم بمعرفة المختصين بإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة لتحديد أحقية المواطن فى الحصول على الخدمة.

متابعة موقف دراسة الطلب المقدم من خلال الضغط على الاستعلام عن تصريح بالإذن للسفر باستخدام البيانات الأساسية (موقف التجنيد - الرقم الثلاثى - الرقم العسكرى - الرقم القومى - الدولة).