موعد سفر حجاج الجمعيات الأهلية.. اعرف هتاخد إيه معاك |تفاصيل

موعد سفر حجاج الجمعيات الأهلية، يبحث عنه الكثير يوميا، من الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية وذلك للاستعداد النهائي لأداء فريضة الحج وتجهيز الأشياء المسموح بأخذها في رحلة الحج.

موعد سفر حجاج الجمعيات الأهلية

كانت قد أعلنت مسبقا وزارة التضامن الاجتماعي أن موعد سفر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية، يونيو وسيتم الإعلان عن جدول مواعيد السفر لكل الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية من مختلف المحافظات قريبا .

وحتى اليوم لن تعلن وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد سفر حجاج الجمعيات الأهلية وسيتم الإعلان عنها عقب الانتهاء من الترتيبات اللازمة مع شركة مصر للطيران خلال الأيام القليلة القادمة.

من جانب آخر يبحث الكثير من الحجاج عن تفاصيل الرحلة والأشياء المسموح حملها واخذها أثناء أداء فريضة الحج، وفى السطور التالية نوضح التفاصيل.

تجرى وزارة التضامن الاجتماعي استعدادات مكثفة وتحركات سريعة لإنهاء إجراءات موسم حج الجمعيات الأهلية 1444هـ- 2023م.

وخصصت وزارة التضامن الاجتماعي مشرفا لكل 46 حاجا من أعضاء الجمعيات الأهلية من أصحاب الخبرات الإشرافية المتميزة المشهود لهم بحسن الأداء، والذين اجتازوا جميع الاختبارات سواء الإدارية أو الدينية أو النفسية أو الصحية، والذين لا تزيد أعمارهم على 55 عامًا، بخلاف البعثة الإشرافية لوزارة التضامن الاجتماعي.

أسعار برامج الحج

وأعلن أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج أن الوزارة تنظم حج هذا العام وفقا لثلاث مستويات وجميعها شاملة تذاكر الطيران والانتقالات والإقامة، وتبلغ تكلفة المستوى الأول 225 ألف جنيه، والمقرر إقامة الحاجزين وفقا له في فندق وأبراج مكة المطل على الحرم بمكة، وفي فندقي إعمار رويال وفرونتيل الحارثية بالمدينة المنورة، بينما تبلغ تكلفة المستوى الثاني 186 ألفا و500 جنيه، ويقيم الحاجزون وفقا له في فندق إعمار جراند بمكة المكرمة وإعمار ايليت بالمدينة المنورة، كما تبلغ تكلفة المستوى الثالث والأخير 171 ألف جنيه، ويقيم الحاجزون فيه في دار الخليل الرشيد بمكة المكرمة وتبعد عن الحرم بمسافة 750 مترا تقريبا، وفي فندق إعمار ايليت بالمدينة المنورة.

المستندات المطلوبة لرحلة الحج

شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة للتأكد من عدم السفر لأداء مناسك الحج نهائيًا.

استخراج شهادة QR-CODE تثبت الحصول على اللقاح.

شهادة صحية صادرة من وزارة الصحة والمدرج بها التطعيمات (لقاح الإنفلونزا الموسمية واللقاح الرباعي ACYW 135 لقاح الحمي الشوكية بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على 3 سنوات).

الحصول على جرعة من لقاح شلل الأطفال المُعطل (IPV) بمدة لا تقل عن 4 أسابيع ولا تزيد على 12 شهرا.

تقرير طبي معتمد ومختوم بخاتم النسر - صورة دم كاملة – تحليل وظائف كبد وكلي – أشعة عادية على الصدر من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

أصل جواز سفر صالح لمدة عام + 2 صورة من جواز السفر أول صفحة فقط.

10 صور شخصية خلفية بيضاء مقاس (4 × 6) 80% من مساحة الوجه داخل مظروف.

فيش جنائي مميكن موجه للحج.

2 صورة من بطاقة الرقم القومي مقاس كبير 100%.

بيان الموقف التجنيدي لمن هم في سن التجنيد.

ملحوظة مهمة:

- لا يجوز التنازل عن فرصة الحج لغير المرشحين الأصليين بعد إتمام الإجراءات.

وشهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1444 هـ- 2023م، والتي عقدت بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم اختيار 5250 حاجا من بين 22 ألف مواطن ومواطنة تم تسجيلهم عبر البوابة الموحدة للحج.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القرعة الإلكترونية أجريت على بوابة الحج الموحدة، موضحة أنه تم تخصيص 5250 تأشيرة لوزارة التضامن الاجتماعي تخصص لأعضاء الجمعيات الأهلية من إجمالي تأشيرات حج هذا العام.

3 مستويات لحج الجمعيات الأهلية

مستوى أول «فنادق خمس نجوم بساحة الحرم المكي».

مستوى ثانٍ «فنادق أربع نجوم بمسافة 800 متر من الحرم المكي».

مستوى ثالث.. « فنادق ثلاثة نجوم مصنفة بمسافة 800 متر من الحرم المكي».

وقالت “القباج” إنه تم التنسيق مع شركة مصر للطيران لنقل الحجاج عبر الشركة من خلال استخدام مطار المدينة المنورة سواء في الذهاب أو العودة بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الحجاج .

الأشياء المسموح بها فى السفر لأداء فريضة الحج

أهمية اصطحاب الأدوية الشخصية لهم والمطهرات وأدوات الغسول الشخصية والمنشفات الخاصة مع الالتزام بكافة التعليمات الصحية التي تصدر عن وزارة الصحة المصرية أو السعودية، واخذ بعض المسكنات ومراهم للتسلخات ، بالإضافة إلى أخذ قبعات وشمسية والملابس الكافية .

ويجب أخذ حقيبة صغيرة تعلق في الرقبة أثناء الطواف لحفظ المتعلقات الشخصية بها إثبات الشخصية (هويتك)، تصريح الحج، التليفون الخاص بك ، مبلغ نقدي بسيط فقد تحتاج شراء بعض الاشياء الخفيفة، نظارتك الطبية والساعة، شاحن التليفون المحمول ،مصحف ورقي خاص صغير، كتيب للأدعية المأثورة والأذكار، كتيب عن مناسك الحج

ومن الأشياء الضرورية أيضا يمكن اخذ أطعمة معلبات مثل التونة والفول المدمس وجبن مثلثات وزيتون وبعض أطباق وأكواب وملاعق للطعام .

نصائح صحية للحجاج:

ضرورة اكتمال جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا (جرعة واحدة من لقاح جونسون أو جرعتين من باقي اللقاحات المعتمدة

تقديم شهادة الـQR Code -

ألا يكون مضى على آخر جرعة 6 أشهر

التطعيم ضد الالتهاب السحائي خلال آخر 3 سنوات، مع تقديم شهادة التطعيم.

لأصحاب الأمراض المزمنة

اصطحاب ما يفيد حالتهم الصحية

اصطحاب ما يفيد حالتهم الصحية اصطحاب كميات مناسبة من الأدوية الخاصة بهم، تكفي فترة الإقامة بالأراضي المقدسة

ضرورة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية خاصة المصابين بالأمراض المزمنة.

اجراء التطعيمات المطلوبة من خلال 160 مكتبا موزعة على كافة المحافظات

مواعيد رحلات الحج إلى الأراضي المقدسة

بدأت الخطوط الجوية السعودية، الأحد الموافق ٢١ مايو الجارى، وحتي ٢٢ يونيو القادم تشغيل رحلات موسم الحج من مطاري القاهرة وبرج العرب الدوليين لسفر الفائزين بقرعة الحج للسعودية لعمل المناسك.

أعلنت الخطوط السعودية، أنها ستبدأ في تفويج رحلات الحج خلال الفترة من 21 مايو الجاري وحتى الـ 22 من يونيو المقبل، على أن تبدأ رحلات عودة الحجاج اعتبارا الـ 2 من يوليو وتكون آخر موعد لسفر الحجاج في الـ2 من أغسطس القادم.