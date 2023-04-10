المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات رحلة الحج .. حجاج الجمعيات الأهلية

المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات رحلة الحج.. يتساءل الكثير من المواطنين الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية، عن المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات الحج.

المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات رحلة الحج.. وأوضحت المؤسسة القومية لتيسير الحج بوزارة التضامن الاجتماعي من خلال فيديو لها، المستندات المطلوبة لاستكمال باقي الإجراءات .

المستندات المطلوبة لاتمام إجراءات الحج

-شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة للتأكد من عدم السفر لأداء مناسك الحج نهائيًا.

- استخراج شهادة QR-CODE تثبت الحصول على اللقاح.

- شهادة صحية صادرة من وزارة الصحة والمدرج بها التطعيمات (لقاح الانفلونزا الموسمية واللقاح الرباعي ACYW 135 لقاح الحمي الشوكية بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 3 سنوات).

- الحصول على جرعة من لقاح شلل الأطفال المُعطل (IPV) بمدة لا تقل عن 4 أسابيع ولا تزيد عن 12 شهرا.

- تقرير طبي معتمد ومختوم بخاتم النسر(صورة دم كاملة – تحليل وظائف كبد وكلي – أشعة عادية على الصدر من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

-أصل جواز سفر صالح لمدة عام + عدد 2 صورة من جواز السفر أول صفحة فقط.

- 10 صورة شخصية خلفية بيضاء مقاس (4 × 6) 80% من مساحة الوجه داخل مظروف.

- فيش جنائي مميكن موجه للحج.

- 2 صورة من بطاقة الرقم القومي مقاس كبير 100%

- بيان الموقف التجنيدي لمن هم في سن التجنيد.



ملحوظة هامة:

- لا يجوز التنازل عن فرصة الحج لغير المرشحين الأصليين بعد إتمام الإجراءات.

وكانت قد شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1444ه- 2023م، والتي عقدت بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم اختيار 5250 حاجا من بين 22 ألف مواطن ومواطنة تم تسجيلهم عبر البوابة الموحدة للحج.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القرعة الإلكترونية أجريت على بوابة الحج الموحدة موضحة أنه تم تخصيص عدد 5250 تأشيرة لوزارة التضامن الاجتماعي تخصص لأعضاء الجمعيات الأهلية من إجمالي تأشيرات حج هذا العام

٣ مستويات لحج الجمعيات الأهلية

المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات رحلة الحج.. وأوضحت وزيرة التضامن انه تم وضع معايير من قبل مجلس الأمناء لتنظيم عدد 3 برامج للحج وفقًا للآتي:

- مستوى أول ..« فنادق خمس نجوم بساحة الحرم المكي».

- مستوى ثانٍ .. « فنادق أربع نجوم بمسافة 800 متر من الحرم المكي».

- مستوى ثالث.. « فنادق ثلاثة نجوم مصنفة بمسافة 800 متر من الحرم المكي».

المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات رحلة الحج.. وأضافت القباج أنه تم التنسيق مع شركة مصر للطيران لنقل الحجاج عبر الشركة من خلال استخدام مطار المدينة المنورة سواء في الذهاب أو العودة حرصا على على راحة الحجاج والسماح باستخدام بعض المطارات الإقليمية بمصر المصرح لها بنقل الحجاج مع توفير خدمة نقل الحجاج من المحافظات إلى المطارات المصرية سواء في الذهاب أو العودة، مشيرة إلى تقدم 22 ألف مواطن ومواطنة بطلب حج للجمعيات الأهلية، يلقي مسئولية أكبر على مجلس أمناء المؤسسة في اختيار أفضل البرامج لهذا العام وبأسعار مناسبة، وخدمات ذات تميز سواء في الفنادق أو الإشراف أو وسائل النقل والشعائر.

أسعار برامج الحج وفقًا للآتي:

- المستوى الأول بمبلغ 225 ألف جنيه شامل قيمة تذكرة الطيران والوجبات «193 ألف جنيه + 32 ألف جنيه قيمة تذكرة الطيران».

- المستوى الثاني بمبلغ 186500 ألف جنيه شامل قيمة تذكرة الطيران والوجبات « 157500 ألف جنيه + 29 ألف جنيه قيمة تذكرة الطيران»,

- المستوى الثالث بمبلغ 171 ألف جنيه شامل قيمة تذكرة الطيران والوجبات «142 ألف جنيه + 29 ألف جنيه قيمة تذكرة الطيران».

المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات رحلة الحج.. وأكدت القباج أنه تم التنسيق الكامل بين وزارتي التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة في توقيع الكشف الطبي على الحجاج الفائزين بالقرعة للتأكد من سلامة حالتهم الصحية وفقا للاشتراطات المعلنة.

كما تم اختيار مشرف لكل 46 حاجا من أصحاب الخبرات الإشرافية المتميزة المشهود لهم بحسن الأداء والذين اجتازوا كافة الاختبارات سواء الإدارية أو الدينية أو النفسية أو الصحية والذين لا يزيد أعمارهم عن 55 عامًا، بخلاف البعثة الاشرافية لوزارة التضامن الاجتماعي.

https://fb.watch/jOXeFbRTJs/