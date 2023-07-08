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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن على حق.. تعليق مفاجئ من بوريس جونسون بشأن تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية

بوريس جونسون
بوريس جونسون

أعلن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، أن الولايات المتحدة كانت محقة في الموافقة على تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية.

وقال جونسون على حسابه بموقع “تويتر”: “اتخذ جو بايدن قرارًا صعبًا ولكنه شجاع لتزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية.. إنه علي حق”.

وأضاف “هذه أسلحة مروعة. لكن بوتين استخدمها لأكثر من عام في برنامجه لقتل لأشخاص أبرياء تمامًا”، مستطردًا "كلما أسرعنا في مساعدة الأوكرانيين على الفوز، زاد عدد الأرواح التي ننقذها من جميع النواحي. ولا تنسوا أبدًا - الأوكرانيون هم من سيستخدمون هذه الأسلحة على أراضيهم، ولحماية أنفسهم".

وأكد أن المملكة المتحدة طرف في اتفاقية عام 2008 لحظر الذخائر العنقودية، لكن لم توقع عليها أي من الولايات المتحدة أو أوكرانيا أو روسيا.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم السبت، أن بلاده من بين الدول الموقعة على اتفاقية تحظر إنتاج الذخائر العنقودية واستخدامها وتحث على عدم استخدامها، بعد إعلان الولايات المتحدة عزمها تزويد أوكرانيا بها.

وأضاف سوناك للصحفيين: "سنواصل القيام بدورنا لدعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي غير القانوني وغير المبرر لكن نرفض عدم استخدام الذخائر العنقودية"، حسب وكالة أنباء "رويترز" الإخبارية.

بوريس جونسون الولايات المتحدة أوكرانيا الذخائر العنقودية الاوكرانيون ذخائر عنقودية

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