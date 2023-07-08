عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد عاشور: الحوار الوطني يستهدف استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي.. فيديو

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال الدكتور أحمد عاشور المقرر المساعد للجنة القضية السكانية في الحوار الوطني، إنّ ما كان يجهله أغلب المشككين في الحوار الوطني أنه يستهدف استكمال المسيرة الوطنية للدولة المصرية في الإصلاح الاقتصادي.

txt

محمد فايز فرحات: تعزير التوافق داخل المجتمع أحد دوافع الحوار الوطني

txt

القضاء على البيروقراطية.. شاهد أبرز مخرجات الحوار الوطني لتحقيق انفراجة استثمارية

وأضاف عاشور، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود السعيد، مقدم برنامج «الحوار الوطني»، على قناة اكسترا نيوز: «الحوار الوطني به مجموعة من القيم المصرية الراسخة، حيث نعمل بشكل متواز مع أجهزة الدولة وكلنا نوجَد على مائدة واحدة».

 

وتابع: «هناك ترابط وتكامل بين جميع المحاور الموجودة مثل المحور المجتمعي والمحور الاقتصادي والمحور السياسي، وهذه المحاور تتناول التنمية الاقتصادية والعمل على إيجاد حلول للقضايا المختلفة مثل القضية السكانية».

وأكد أن المحاور الثلاثة مترابطة ومتماسكة ولا يجوز مناقشة 18 قضية مثلا دون القضية التاسعة عشرة، مشددًا على أن الـ19 قضية التي تناقشها جلسات الحوار الوطني تمس الإنسان المصري بصفة خاصة.

 

وأوضح: «نعمل بشكل منسجم مع بعض، وكلنا كمقررين أو أعضاء مجلس أمناء أو مقررين مساعدين نوجَد في جميع المشكلات والقضايا ونستفيد ونعمل على وضع استراتيجية بالمقترحات المقدمة إلينا». 

الحوار الوطني أحمد عاشور الإصلاح الاقتصادى المحور السياسى المحور الاقتصادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول ظهور لـ إمام عاشور بعد أنباء توقيعه للأهلي

سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان في الساحل الشمالي

النور قطع وجاري عملي حاجة مقرفة .. اعترافات جريئة لـ إيمان العاصي

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

فرصة ذهبية.. كاف يقرب الزمالك من مجد تاريخي وكأس العالم للأندية.. تفاصيل

تعليق مثير من محامي كهربا بشأن رحيله عن الأهلي

سكتة قلبية .. وفاة القبطان حسام زيدان أحد أبطال تعويم السفينة إيفرجيفن

كسبت فيه.. أول رد من مرتضى منصور علي انضمام إمام عاشور للأهلي

ترشيحاتنا

بعد إشادة «سنريجي».. تامر حسني يوجّه رسالة للشركة عن فيلم «تاج»

الداخلية تهدي أهالي سيوة وحدة مرور .. وأحمد موسى : ما شاء الله

باريس سان جيرمان يعلن رابع صفقاته الصيفية

أبو العينين: جلست مع برلمانيين في أوروبا وأمريكا لشرح حقيقة ما يحدث في مصر

بملابس متشابهة.. زوجة محمد رمضان تخطف الأنظار برفقته من اليونان

الصحة تعلن عن وظائف خالية في 8 تخصصات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثقافة أسيوط تحتفل بثورة 30 يونيو| صور

5 وصفات فعالة لعلاج القولون العصبي

بصور رومانسية..مروان محسن يحتفل بعيد ميلاد زوجته

تعرف على طرق علاج مسمار القدم بالأعشاب

فيديو

للأغنياء.. حكاية جزيرة يونانية جمعت محمد صلاح واحمد سعد وساويرس ومحمد رمضان|فيديوجراف

الحياة جميلة.. رد مفاجئ من طليقة أحمد الفيشاوي لأحد متابعيها |فيديوجراف

تصريحاتها المثيرة شَهَرتها .. خلاف جمال شعبان مع هبة قطب وعمرو أديب|فيديو

منفذ العملية كشفها.. تفاصيل محاولة اغتيال عادل إمام .. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ