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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد دقيقة من إطلاق النداء.. الرئيس السيسي يستجيب لعلاج أسرة كاملة |شاهد

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعلاج أسرة كاملة تعاني من السرطان بشكل مباشر، بعد سرد حالتها الإنسانية من قبل الإعلامي نشأت الديهي، الذي يقدّم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء اليوم.  


وقال "الديهي": الأسرة كانت في حاجة لـ 2000 جنيه للكشف فقط والرئيس السيسي استجاب لكل طلبات علاج هذه الأسرة، بعد دقيقة واحدة من  إطلاق النداء لعلاج الأسرة، سرعة استجابة الرئيس السيسي درس لينا كلنا".

 يتصرف كإنسان


وتابع أن الرئيس السيسي يتصرف كإنسان، وتصرفاتنا يجب أن تكون  من منطلق الإنسانية، معقبًا: "لو كل واحد فكر بإنسانية، فلن تكون هناك مشكلة، الرئيس يفكر بهذا الشكل كلما رأى أو سمع عن أي مشكلة يتفاعل، ويستجيب بصورة مباشرة دون أي شروط مسبقة". 


ووجّه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، مستطردًا: "فعلاً الشعب المصري عندما أشار لهذا الرجل بتحمل مسئوليته ، فكان اختياره في محلة  دمت زخرًا لهذا الوطن سيادة الرئيس". 


ولفت إلى أن ما تحقق خلال السنوات الماضي في القطاع الصحي كبير للغاية، وأن الرئيس عمل على حل هذه المشاكل من خلال إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية، ونجح في القضاء على فيروس سي، معقبًا: "لو لم يفعل الرئيس السيسي إلا القضاء على فيروس سي ، فهذا أمر كافٍ".

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