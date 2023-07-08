خبير عسكري : تمويل داعش وصل لـ 3 ملايين دولار يوميًا

قال اللواء هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الإرهاب الذي بدأ في مصر منذ عام 2011 كان مختلفًا عن الإرهاب الذي حدث في الكثير من دول العالم، خاصة وأن الجماعات الإرهابية كانت تسعى للسيطرة على جزء من الدولة، وهذه نقطة خطيرة للغاية.

وتابع "الحلبي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن الإرهاب في مصر حصل على تمويل خارجي مادي من خلال توفير الأموال والذخائر على حد سواء، مضيفًا أن الحوثيين في اليمن قاموا بإطلاق أكثر من 500 صاروخ على السعودية، وهذا يعني أن الجماعة مسلحة بتسليح جيوش.

3 مليون دولار



وأضاف أن تمويل داعش في اليوم الواحد وصل لـ3 ملايين دولار، خلاف أن هذه الجماعات تزود من قبل أجهزة مخابرات بالمعلومات، معقبًا: "في جماعات إرهابية لديها صور أقمار صناعية" .