خبير: 30 يونيو أنقذت مصر من الإرهاب

قال اللواء هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن 30 يونيو أنقذت مصر من الكثير من الجوانب، حيث نجحت الثورة في عزل الإرهاب في مصر، من خلال السيطرة الكاملة عن الحدود، بصورة علمية محترفة بالتعاون مع الشرطة، ومن ثم القضاء على الإرهاب في كامل أراضي الدولة، حتى لا ينتقل الإرهاب من مكان للآخر.



تابع "الحلبي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن العملية العسكرية الشاملة نجحت في السيطرة الكاملة على الحدود ، وهذا ساهم في عزل الإرهاب المتواجد داخليًا، ومنع دعمه بالذخائر، وهذه نقطة في منتهى الأهمية ، معقبًا: "في دول مش عارف تؤمن حدودها لحد دلوقتي".

موجات الإرهاب



أشار إلى أن مصر تعرضت للكثير من موجات الإرهاب، ولكن الموجة الأخيرة هي الاعنف والأشرس، لان الإرهاب مؤخرًا كان يحصل على دعم مادي كبير وذخائر ومعلومات، مشيرًا إلى أن هناك دول لم تستطع أن تهزم الإرهاب بعد حرب استمر لمدة20 عامًا ، وعندما فشلت في هزيمته ،قامت بالجلوس والتحاور معه، مثلما فعلت أمريكا مع حركة طالبان في أفغانستان.