عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: 30 يونيو أنقذت مصر من الإرهاب

30 يونيه
30 يونيه

قال اللواء هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن 30 يونيو أنقذت مصر من الكثير من الجوانب، حيث نجحت الثورة في عزل الإرهاب في مصر، من خلال السيطرة الكاملة عن الحدود،  بصورة علمية محترفة بالتعاون مع الشرطة، ومن ثم القضاء على الإرهاب في كامل أراضي الدولة، حتى لا ينتقل الإرهاب من مكان للآخر. 


تابع "الحلبي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن العملية العسكرية الشاملة نجحت في السيطرة الكاملة على الحدود ، وهذا ساهم في عزل الإرهاب المتواجد داخليًا، ومنع  دعمه بالذخائر، وهذه نقطة في منتهى الأهمية ، معقبًا: "في دول مش عارف تؤمن حدودها  لحد دلوقتي".

موجات الإرهاب


أشار إلى أن مصر تعرضت  للكثير من موجات الإرهاب، ولكن الموجة الأخيرة هي الاعنف والأشرس، لان الإرهاب مؤخرًا كان يحصل على دعم مادي كبير وذخائر ومعلومات، مشيرًا إلى أن هناك دول لم تستطع أن تهزم الإرهاب بعد حرب استمر لمدة20 عامًا ، وعندما فشلت في هزيمته ،قامت بالجلوس والتحاور معه، مثلما فعلت أمريكا مع حركة طالبان في  أفغانستان. 

أكاديمية ناصر العسكرية العملية العسكرية حركة طالبان القضاء على الإرهاب أكاديمية ناصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول ظهور لـ إمام عاشور بعد أنباء توقيعه للأهلي

سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان في الساحل الشمالي

النور قطع وجاري عملي حاجة مقرفة .. اعترافات جريئة لـ إيمان العاصي

بوست من شوبير بعد تقدم فيوتشر على الزمالك

هدّد ثرية عربية بـ صور وفيديوهات عارية | قرار عاجل ضد شاب مصري

فرصة ذهبية.. كاف يقرب الزمالك من مجد تاريخي وكأس العالم للأندية.. تفاصيل

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

تعليق مثير من محامي كهربا بشأن رحيله عن الأهلي

ترشيحاتنا

أسعار نيسان صني موديل 2024 في السوق المصري | صور

سعر الذهب عيار 14 في محلات الصاغة اليوم 9-7-2023

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 9 يوليو 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

مهاجم إفريقي سوبر يقترب من الأهلي.. تفاصيل مثيرة

نهائي أمم إفريقيا| المنتخب الأولمبي يتعادل 1/1 مع المغرب.. و«الزلزولي» تحت الحصار

غلق حديقة الحيوان لمدة عام .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من عين الجمل ؟

ثقافة أسيوط تحتفل بثورة 30 يونيو| صور

بملابس متشابهة.. زوجة محمد رمضان تخطف الأنظار برفقته من اليونان

5 وصفات فعالة لعلاج القولون العصبي

فيديو

فيديو فاجأ الجميع |عروسة لبست بدلة رقص شفافة وقلعت فستانها فى فرحها

للأغنياء.. حكاية جزيرة يونانية جمعت محمد صلاح واحمد سعد وساويرس ومحمد رمضان|فيديوجراف

الحياة جميلة.. رد مفاجئ من طليقة أحمد الفيشاوي لأحد متابعيها |فيديوجراف

تصريحاتها المثيرة شَهَرتها .. خلاف جمال شعبان مع هبة قطب وعمرو أديب|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ