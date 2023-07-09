طوال الإجازة الصيفية.. كلية الهندسة بحلوان تنظم رحلات علمية للطلاب

تتابع كلية الهندسة جامعة حلوان طوال اجازة نهاية العام الدراسي تنظيم رحلات علمية للطلاب بالكلية في إطار تحقيق التواصل الدائم والمجتمعي بين جامعة حلوان والمجتمع المحيط ولتقوية الروابط بين الجامعة والمؤسسات الصناعية، بالتعاون مع أسرة من أجل مصر المركزية .



يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور محمود المسلاوي عميد الكلية، وريادة الدكتورة نانسى سالم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وقيادة الدكتور محمد الشناوى رئيس قسم الهندسة الميكانيكية، وتنسيق ياسر الجبالي مدير إدارة رعاية الشباب بهندسة حلوان ومسئول أسرة من أجل مصر المركزية.

ويتم التسجيل بهذه الرحلات عبر مكتب إدارة رعاية الشباب بالكلية لكافة الفرق الدراسية.



وأعلنت كلية الآداب بجامعة حلوان عن برنامج “الجيوماتكس” ونظم المعلومات الجغرافية بنظام الساعات المعتمدة، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب، في ظل ما تتميز به كليات الجامعة من العديد البرامج المميزة والفريدة وذلك في إطار خطة الجامعة لتطوير مجالات وتخصصات التعليم الجامعي بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل .

يهدف برنامج الجيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية إلى تخريج أخصائيين متميزين في مجال الجيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية لهم القدرة على المنافسة ومواكبة المستجدات العلمية والتكنولوجية الحديثة، القدرة على إتقان العمل المساحي الأرضي والبحري، والمساحة التصويرية الجوية، التطوير المستمر فى جميع عناصر العملية التعليمية الخاصة بالبرنامج بما يتفق مع رؤية ورسالة الكلية، تحديث وتطوير المحتويات العلمية للمقررات الدراسية وفقا لمتطلبات سوق العمل بما يواكب التقدم العلمى فى مجال الجيوماتكس.