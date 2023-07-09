دار الأوبرا المصرية: تنظيم حفل شهري ضمن مشروع الأساتذة

قال خالد داغر رئيس الأوبرا المصرية، إن حفل الفنان مدحت صالح ضمن مشروع الأساتذة بالأمس كان بمثابة عيد، ويمثل الهوية الفنية المصرية.

وأضاف خالد داغر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة "الأولى"، أن الجماهير كانت فى غاية السعادة بسبب الحفل، لاسيما وأنه تم نقله لايف.

وصول الفن

وأكد رئيس الأوبرا المصرية، أن الهدف من إذاعتة الحفل هو وصول الفن للجماهير فى كل مكان، لافتا إلى أنه سيتم تنظيم حفلة كل شهر وإذاعته ضمن مشروع الأساتذة.

وتصدر اسم الفنان مدحت صالح، مؤشرات البحث عبر موقع التغريدات العالمي تويتر، بعد ساعات قليلة من نهاية حفله بدار الأوبرا المصرية.

