إلغاء المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف.. تعرف على الأسباب

قال مراسل قناة القاهرة الإخبارية عمرو المنيري إن التفاصيل المتاحة حتى الآن بشأن تعثر أو تأجيل المحادثات التي كان من المقرر عقدها في مدينة جوتلبرج بشرق سويسرا، تشير إلى حالة من الارتباك اللوجستي والسياسي رافقت التحضير لها منذ البداية.

وأضاف، خلال رسالة له على شاشة القاهرة الإخبارية، أن وزارة الخارجية السويسرية لم تكن قد أصدرت تصاريح الاعتماد الصحفي بشكل كامل إلا في الساعات الأخيرة، قبل أن يتم الإعلان فجأة عن تأجيل الاجتماع، مشيراً إلى أن الأسباب المعلنة رسمياً تعود إلى "عدم تنسيق وأسباب لوجستية" مرتبطة بالبيت الأبيض، إلى جانب تأكيدات بعدم حضور نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس.

وأوضح أن التطورات تزامنت مع غياب رئيس الوزراء الباكستاني، الذي أعلن عدم مشاركته أيضاً، ما زاد من الغموض حول مصير المحادثات، في وقت تتحدث فيه تقديرات إعلامية عن وجود خلافات أمريكية–إسرائيلية حول بعض بنود الاتفاق، وهو ما ساهم في تعطيله.

وأشار إلى أن التصعيد الميداني في لبنان وتكثيف القصف الإسرائيلي قد يكون أحد العوامل الضاغطة على مسار هذه المحادثات، خاصة مع استمرار التوتر في الجنوب اللبناني، في ظل رسائل متبادلة بين الأطراف المعنية بالاتفاق، من بينها إيران وإسرائيل والولايات المتحدة.

واختتم المنيري بالإشارة إلى أن بعض الأطراف تتحدث عن احتمال إعادة جدولة اللقاء خلال الأسبوع المقبل في جنيف أو زيورخ، إلا أن الصورة لا تزال غير واضحة، وسط احتمالات بتأجيل أو حتى انهيار المسار التفاوضي، رغم محاولات سويسرية للإبقاء عليه قائماً.

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