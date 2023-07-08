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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد فيديو متداول| حقيقة تسميم كلاب ضالة بالإسكندرية ونحر ماشية بدون ترخيص

محل جزارة
محل جزارة

كشفت الاجهزة الامنية تفاصيل ما تم نشره عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن التحذير من عدم التعامل مع القائمين على أحد محلات الجزارة بالإسكندرية بدعوى قيامهم بنحر الماشية بدون رقابة، إضافة إلى قيامهم بتسميم الكلاب الضالة التى قام الأهالى بتحصينهم بالتطعيمات اللازمة.

بالفحص وبإستهداف محل الجزارة المُشار إليه والكائن بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية والتقابل مع (المدير المسئول عن المحل) تبين عدم وجود ثمة لحوم بلدية أو مجمدة داخل المحل.

وبمواجهته بمضمون الشكوى قرر قيامه بالنحر خارج المجازر الحكومية خلال أيام العيد فقط بناءً على تصريح من الجهات المختصة وأنكر قيامه بتسميم الكلاب الضالة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

اجهزة الامن الاسكندرية الذبح خارج المجازر الكلاب الضالة محلات الجزارة

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