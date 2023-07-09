الزراعة: تحالف تطوير حديقة حيوان الجيزة يحصل على حق انتفاع 15 عاما

قال أحمد إبراهيم، مستشار وزير الزراعة، إن الفترة الماضية شهدت العديد من الشائعات بشأن حديقة الحيوان بالجيزة.

وأوضح أحمد إبراهيم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة "الأولى"، أن أكبر استشارى عالمى لتطوير حدائق الحيوان أعد مشروعا لتطوير حديقة الحيوان بالجيزة.

التحالف

وأكد مستشار وزير الزراعة، أن التحالف الذى يقوم على مشروع تطوير حديقة الحيوان هو تحالف من مجموعة شركات مصرية وطنيه خالصة، لافتا إلى أن الحديقة ملك لوزارة الزراعة، والتحالف سيحصل على حق انتفاع مقابل التطوير لمدة 15 عاما فقط.

وأضاف أحمد إبراهيم، أن العمل على تطوير الحديقة سيبدأ اليوم، مؤكدا أن حديقة الحيوان بالجيزة من أقدم الحدائق عالميا ويجب تطويرها.