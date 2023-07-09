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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

حالة مرضية تحولت إلي إبداع أدبي.. كاتبة صحفية تروي أزمتها مع الذئبة الحمراء

صدى البلد

الذئبة الحمراء من الأمراض المناعية النادرة، ويسبب إلتهابات في أغلب أجهزة الجسم، خاصة بالمفاصل والجلد والقلب، يرسم شكل الفراشة علي الوجه باللون الأحمر، ويحتاج هذا المرض لمواجهته إلى إرادة قوية.


ناهد السيد الكاتبة الصحفية تروي أزمتها مع الذئبة الحمراء وكيف حولت الأزمة إلي إبداع أدبي، تقول إنها أصيبت بالمرض علي فترات بدأت منذ 12 سنة عندما أصيبت في رأسها بدوخة شديدة أدت لسقوطها علي الأرض وتم تشخيصها علي أنه مرض بالمخ، واستمرت في العلاج لمدة عامين، ثم اختفي مؤقتا في عام 2010 ثم ظهر في شكل التهاب شديد بمفاصل القدم وتم تشخيصه علي أنه مرض الروماتويد، وبعد فترة اختفى، ثم ظهر علي هيئة أعراض جديدة مثل ضيق في التنفس وهبوط في الهيموجلوبين وسقوط في الشعر، موضحة أنها "لا استطيع بذل مجهود، والمرض تختلف أعراضه من شخص لآخر”.


وغالبا تتشخص انها مرض روماتويد او مرض مناعي وبعض الأطباء يستخدموا علاج الملاريا لانها تصيب الرئه والتنفس ويقال انها فيروس خامل في الجسم وعندما ينشط يخرج مرض الزئبه الحمراء.

اما عن اعراضها التي يجب للجوء فورا للطبيب أشارت ان علامات الفراشه ممكن تكون اي منطقه في الجسم وليست في الوجه فقط واهم الأعراض الآلام المفاصل الدقيقه ويصاحبها اورام محمره وتشعر بالتيبس الشديد ويحتاج لعلاج فريق طبي من أمراض الدم والعظام وقلب واوعيه دمويه وكلي .

تحذر ناهد من خطوره الشمس علي الذئبه الحمراء خاصه إن ارتفاع درجه الحراره ينشط فيروس الذبئه والمعروف ان هذا المرض يصيب النساء أكثر من الرجال ولايصيب الاطفال الا في حاله إصابه الأم بالذئبه أثناء الحمل ويصيب الشابات في سن المراهقه ولا يتم تعافي منها نهائيا ولكن بالادويه يمكن التعايش .

أكدت ان هذا المرض يحتاج لإراده قويه لتقويه جهاز المناعه لمساعده علي الشفاء ولا بد من الانشغال بفكره أو قضيه أو مشروع حتي لا يسلم المريض نفسه لآلام المرض وبالفعل انا حولت الألم لأمل وركزت في الكتابه والإبداع الأدبي .

https://fb.watch/lEjNoSSdwj/?mibextid=ZxWdra

 

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