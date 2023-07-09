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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الخدمات البيطرية: شركات عالمية تطور حديقة الحيوان والإدارة والإشراف للدولة

حديقة الحيوان بالإسكندرية
حديقة الحيوان بالإسكندرية

‏قال الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن حديقة الحيوان من الغد ستغلق أبوابها لإعادة إحياء هذا التراث وتجديدها وهذا أمر جميل ورائع للشعب المصري، وسيتم إعادة إحياء تراث حديقة الحيوان مع الحفاظ على الطابع الأثري للحديقة والمساحات الخضراء وزيادة أنواع الحيوانات وتنوعها.

 

حديقة الحيوان

 
‏وتابع إيهاب صابر خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "الحكاية"، تقديم الإعلامي "عمرو أديب"، المذاع عبر فضائية “mbc masr”، أن وزارة الزراعة اتفقت مع هيئة الإنتاج الحربي وشركاتها العملاقة المتخصصة في أعمال المقاولات وهي تستعين بخبراء دوليين عالمين على مستوى عالي من الخبرة لتطوير حديقة الحيوان مع استمرار ولاية الحديقة للدولة.

حديقة الحيوان الدكتور إيهاب صابر عمرو أديب الحيوانات “mbc masr

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