عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تناسب الخرجين الجدد.. فرص عمل متنوعة للشباب | اعرف التخصصات

فرص عمل
فرص عمل

يسعى الكثير من الشباب إلى إيجاد  فرص عمل جيدة توفر لهم راتب مادي مميز وعليه يوفر موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الوظائف الذهبية فى الشركات المختلفة.


وظائف جديدة فى موقع فرصنا 


فرص عمل عديدة أعلن عنها موقع فرصنا والتي تتناسب مع كافة التخصصات والمؤهلات الحاصل عليه الشباب كما أنها توفر رواتب مجزية.

txt

راتب مميز وزيادة سنوية.. فرص عمل للشباب فى الغردقة.. تفاصيل

txt

بدون خبرة.. فرص عمل ذهبية للشباب| اعرف الشروط

فرص عمل لحديثي التخرج

وتتوافر العديد من فرص العمل للشباب خاصة حديثي التخرج والتي تتضمن وظيفة مهندس زراعي داخل احدي شركات البلاستيك والاكريليك حيث أعلنت الشركة عن حاجتها لاثنين مهندسين مع ضرورة توافر سنتان خبرة على الأكثر  كما أن السن المطلوبة: 21 - 26 سنة .

كما تتوافر فرص عمل داخل شركة خاصة والتي أعلنت عن حاجتها لمحاسب للعمل لديها فى العاشر من رمضان - الشرقية مع ضرورة وجود سنتان خبرة على الأكثر كما أن السن  المطلوب 21 - 30 سنة ويشترط للتقديم الحصول علي مؤهل عالي ( كلية التجارة - المالية ).

كما يمكن أيضا للراغبين فى العمل بوظيفة مهندسة مكتب فني هناك شركة تعمل فى مجال الخدمات المالية أعلنت أن حاجتها ل 3 مهندسات للعمل فى مقر الشركة بالدقى - الجيزة مع ضرورة وجود سنتان خبرة على الأكثر أما السن المطلوبة: 24 - 28 سنة.

فرص عمل مدرسين كيمياء

كما تتوافر فرصة عمل مساعدة مدرس كيمياء داخل شركة خاصة بمنطقة شيراتون - مدينة نصر - القاهرة مع ضرورة توافر سنتان خبرة على الأكثر كما أن السن المطلوبة: 22 - 28 سنة .

وتتناسب الوظيفة مع ذوي الاحتياجات الخاصة، الإعاقات التالية إعاقة حركية خفيفة، استخدام العكاز، استخدام كرسي متحرك.

فرص عمل للمهندسين

وتتوافر فرص عمل للمهندسين حيث أعلنت شركة خاصة عن حاجتها لوظيفة مهندس كهرباء للعمل فى مقر الشركة بالزقازيق - منيا القمح - الشرقية.


ويشترط للتقديم وجود سنتان خبرة على الأكثر كما أن الوظيفة متاحة للذكور فقط من سن  24 - 30 سنة.

كما تتوافر فرصة عمل مهندس ديكور وأثاث (تصميم داخلي)للعمل داخل شركة أثاث فى المعادى - باب الشعرية - شبرا - مدينة نصر - القاهرة مع ضرورة وجود سنة خبرة على الأقل والسن المطلوب 23 - 35 سنة.

فرص عمل محاسبين 


أما للراغبين فى العمل بوظائف المحاسبين تتوافر وظيفة محاسب لدي شركة خاصة فى برج العرب - الاسكندرية مع ضرورة وجود سنتان خبرة على الأكثر ويكون سن المتقدم من 21 - 35 سنة.

txt

الحق قدم.. فرص عمل ذهبية للشباب| اعرف الموعد

txt

وظائف العائدين من الحج وأهم الأعمال لهم.. تعرف عليها

كما يتيح موقع فرصنا فرص عمل داخل أحدي الشركات الخاصة فى وظيفة مهندس جودة بمصر الجديدة - القاهرة مع ضرورة وجود خبرة 3 سنوات خبرة على الأكثر كما يشترط أم يكون سن المتقدم 22 - 28 سنة والحصول علي مؤهل عالي ( كلية الزراعة / معهد تعاون وارشاد زراعي ).

فرص عمل فرص عمل للشباب موقع فرصنا وظائف موقع فرصنا وظائف للشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول ظهور لـ إمام عاشور بعد أنباء توقيعه للأهلي

سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان في الساحل الشمالي

النور قطع وجاري عملي حاجة مقرفة .. اعترافات جريئة لـ إيمان العاصي

بوست من شوبير بعد تقدم فيوتشر على الزمالك

نهائي أمم إفريقيا| المنتخب الأولمبي يتعادل 1/1 مع المغرب.. و«الزلزولي» تحت الحصار

تعليق مثير من محامي كهربا بشأن رحيله عن الأهلي

تعليق نارى من ميدو على فيديو رقص محمد صلاح مع أحمد سعد

غلق حديقة الحيوان لمدة عام .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

الصحة تعلن عن وظائف خالية في 8 تخصصات

وظائف شاغرة في أزهر الشرقية .. الشروط والتفاصيل

ترشيحاتنا

كواليس مثيرة لفوز الزمالك على فيوتشر.. خناقة علي ماهر مع الحكم وإصابة زيزو وغضب شيكابالا

بيان عاجل من السعودية وفرنسا بشأن الطاقة

لاعب الأهلي السابق: عودة إمام عاشور لمصر كارثة

نهائي أمم إفريقيا.. المغرب يتقدم على المنتخب الأولمبي بهدفين بالوقت الإضافي الأول

حتحوت يكشف حجم إصابة زيزو وموقفه من لقاء القمة

سبب تأخر الأهلي في الإعلان عن صفقة إمام عاشور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من عين الجمل ؟

ثقافة أسيوط تحتفل بثورة 30 يونيو| صور

بملابس متشابهة.. زوجة محمد رمضان تخطف الأنظار برفقته من اليونان

5 وصفات فعالة لعلاج القولون العصبي

فيديو

عمل حاجة مقرفة لما النور قطع.. إيمان العاصي تكشف تفاصيل اعتداء جارها عليها

فيديو فاجأ الجميع |عروسة لبست بدلة رقص شفافة وقلعت فستانها فى فرحها

للأغنياء.. حكاية جزيرة يونانية جمعت محمد صلاح واحمد سعد وساويرس ومحمد رمضان|فيديوجراف

الحياة جميلة.. رد مفاجئ من طليقة أحمد الفيشاوي لأحد متابعيها |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ