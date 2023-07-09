تناسب الخرجين الجدد.. فرص عمل متنوعة للشباب | اعرف التخصصات

يسعى الكثير من الشباب إلى إيجاد فرص عمل جيدة توفر لهم راتب مادي مميز وعليه يوفر موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الوظائف الذهبية فى الشركات المختلفة.



وظائف جديدة فى موقع فرصنا



فرص عمل عديدة أعلن عنها موقع فرصنا والتي تتناسب مع كافة التخصصات والمؤهلات الحاصل عليه الشباب كما أنها توفر رواتب مجزية.

فرص عمل لحديثي التخرج

وتتوافر العديد من فرص العمل للشباب خاصة حديثي التخرج والتي تتضمن وظيفة مهندس زراعي داخل احدي شركات البلاستيك والاكريليك حيث أعلنت الشركة عن حاجتها لاثنين مهندسين مع ضرورة توافر سنتان خبرة على الأكثر كما أن السن المطلوبة: 21 - 26 سنة .

كما تتوافر فرص عمل داخل شركة خاصة والتي أعلنت عن حاجتها لمحاسب للعمل لديها فى العاشر من رمضان - الشرقية مع ضرورة وجود سنتان خبرة على الأكثر كما أن السن المطلوب 21 - 30 سنة ويشترط للتقديم الحصول علي مؤهل عالي ( كلية التجارة - المالية ).

كما يمكن أيضا للراغبين فى العمل بوظيفة مهندسة مكتب فني هناك شركة تعمل فى مجال الخدمات المالية أعلنت أن حاجتها ل 3 مهندسات للعمل فى مقر الشركة بالدقى - الجيزة مع ضرورة وجود سنتان خبرة على الأكثر أما السن المطلوبة: 24 - 28 سنة.

فرص عمل مدرسين كيمياء

كما تتوافر فرصة عمل مساعدة مدرس كيمياء داخل شركة خاصة بمنطقة شيراتون - مدينة نصر - القاهرة مع ضرورة توافر سنتان خبرة على الأكثر كما أن السن المطلوبة: 22 - 28 سنة .

وتتناسب الوظيفة مع ذوي الاحتياجات الخاصة، الإعاقات التالية إعاقة حركية خفيفة، استخدام العكاز، استخدام كرسي متحرك.

فرص عمل للمهندسين

وتتوافر فرص عمل للمهندسين حيث أعلنت شركة خاصة عن حاجتها لوظيفة مهندس كهرباء للعمل فى مقر الشركة بالزقازيق - منيا القمح - الشرقية.



ويشترط للتقديم وجود سنتان خبرة على الأكثر كما أن الوظيفة متاحة للذكور فقط من سن 24 - 30 سنة.

كما تتوافر فرصة عمل مهندس ديكور وأثاث (تصميم داخلي)للعمل داخل شركة أثاث فى المعادى - باب الشعرية - شبرا - مدينة نصر - القاهرة مع ضرورة وجود سنة خبرة على الأقل والسن المطلوب 23 - 35 سنة.

فرص عمل محاسبين



أما للراغبين فى العمل بوظائف المحاسبين تتوافر وظيفة محاسب لدي شركة خاصة فى برج العرب - الاسكندرية مع ضرورة وجود سنتان خبرة على الأكثر ويكون سن المتقدم من 21 - 35 سنة.

كما يتيح موقع فرصنا فرص عمل داخل أحدي الشركات الخاصة فى وظيفة مهندس جودة بمصر الجديدة - القاهرة مع ضرورة وجود خبرة 3 سنوات خبرة على الأكثر كما يشترط أم يكون سن المتقدم 22 - 28 سنة والحصول علي مؤهل عالي ( كلية الزراعة / معهد تعاون وارشاد زراعي ).