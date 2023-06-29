الحق قدم.. فرص عمل ذهبية للشباب| اعرف الموعد

يسعى الكثير من الشباب إلى البحث عن فرص عمل جيدة تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليها وتوفر لهم راتبا شهريا ثابتا، وعليه تسعى الحكومة والمؤسسات التابعة لها بالتعاون مع القطاع الخاص إلى الإعلان بشكل مستمر عن وظائف متعددة جديدة.

وظائف شاغرة في محافظات الصعيد

وتوفر وزارة الشباب والرياضة فرص عمل جيدة للشباب تقدم راتبا ماديا يعينهم على الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها العالم أجمع، حيث تعلن وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع القطاع الخاص عن وظائف شاغرة.

وتأتي فرص عمل الشباب والرياضة بالتنسيق مع مؤسسة “كير مصر” للتنمية، ومن خلال مبادرة توظيف مصر، والتى تسعي لتوفير وظائف تتناسب مع الشباب وتخصصاتهم.

فرص عمل وزارة الشباب والرياضة

وتواصل وزارة الشباب والرياضة، تقديم فرص عمل للشباب فى جميع المحافظات، حيث إنه من المقرر عقد ملتقى توظيف بإحدى محافظات الصعيد وبالتحديد في ببنى سويف.

وسيقام متلقى توظيفي بالصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب ببنى سويف لشركات القطاع الخاص من خلال مبادرة «توظيف مصر» بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية وذلك يومي 8 و9 يوليو.

فرص عمل لشباب الصعيد

ويجمع ملتقى توظيف الشباب والرياضة مجموعة كبيرة من شركات القطاع الخاص وفي مجالات مختلفة في مكان واحد، الأمر الذي يسهل عملية الحصول على وظيفة جيدة.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة أن الملتقى به مسئول توظيف من كل شركة، ويمكن للمواطن التقدم على أكثر من وظيفة في أكثر من شركة في نفس اليوم.

تدريبات للتأهيل للعمل

كما توفر وزارة الشباب والرياضة إمكانية التدريب للتأهيل للعمل من خلال مبادرة «طور وغير» خلال الفترة من 4 -6 يوليو 2023 فترة صباحية من 10 صباحا – 2 ظهرا وفترة مسائية من 4-8 مساءا بمركز شباب صلاح سالم بنى سويف.

وتأتي فرص عمل وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع القطاع الخاص من أجل إيجاد وظائف للشباب والقضاء على البطالة من خلال ملتقيات التوظيف التي تحتوي على فرص ذهبية تتناسب مع جميع التخصصات وتوفر رواتب وأيضا تأمين طبي وتأمين اجتماعي.