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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تأمين طبي واجتماعي.. فرص عمل للشباب.. اعرف الشروط

فرص عمل
فرص عمل

تسعي المؤسسات الحكومية المختلفة لتوفير فرص عمل للشباب فى كافة التخصصات التى تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية من خلال التعاون مع القطاع الخاص.

فرص عمل ذهبية للشباب

فرص عمل جديدة أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة في مختلف المجالات، حتى يتمكن الشباب من بدء حياتهم العملية التي تتيح لهم فرصة تكوين أسرة جديدة.

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وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية عن وظائف خالية للعمل كمصمم جرافيك حيث يمكن التقديم علي الوظيفة بعد الإلمام بالشروط المطلوبة.

مسؤوليات وظيفة مصمم الجرافيك

- تتضمن مسؤوليات مصمم الجرافيك تصميم مقاطع فيديو تسويقية ورسوم متحركة.

- تشمل المهام المطلوبة أنجزها الإشراف على جميع مشاريع التصميم من المفهوم إلى التسليم.

- وتشمل المهام المطلوبة تصميم القطع الأصلية بما في ذلك الرسوم التوضيحية والمطبعية.

-  تتضمن المسؤوليات أيضا إنشاء وصيانة أنواع مختلفة من تصميمات الويب والوسائط الرقمية والاجتماعية.

- وتتضمن تصميم الصور والخطوط والتخطيطات باستخدام برامج تصميم الرسوم.

-  مصمم الجرافيك مسؤول عن المرئيات الديناميكية والرموز للمنصة الرقمية.

- تشمل مهام مصمم الجرافيك توليد الأفكار لتصوير المفاهيم والإعلان عن المنتجات أو الخدمات.

-  تشمل  زيادة سهولة الاستخدام في المنتجات الرقمية.

- الحفاظ على اتساق العلامة التجارية في جميع مشاريع التسويق.

- الاتصال مع التجارة الإلكترونية وفرق التسويق لضمان الوفاء بالمواعيد.

شروط فرص عمل الشباب والرياضة

- تشمل الشروط الواجب توافرها في المتقدم لشغل وظائف الشباب والرياضة أن يكون المتقدم ل الوظائف لديه خبرة في العمل كمصمم جرافيك طباعة ويفضل أن يكون ذلك في وكالة.

-  يشترط للتقديم أن يكون لديه خبرة من 3 إلى 7 سنوات.

- يشترط أيضا أن يكون لديه مهارات تحرير الفيديو.

- ويشتطر الفهم الكامل لهوية الشركة وقواعدها للتصميم.

- يشترط فى المتقدم الاستخدام الكفء للفوتوشوب والتصوير.

- أن يكون لديه مهارات تصميم الجرافيك.

- يلزم اين يكون له المعرفة أو الاهتمام بواجهة المستخدم / UX.

- أن يكون لديه مهارات اتصال ممتازة، سواء كانت كتابية أو شفوية.

مميزات فرص عمل الشباب والرياضة

- الحصول علي رواتب مجزية

- تتضمن المميزات تقديم منح مالية تصل إلى ربع شهر.

- أيام العمل تصل إلى 5 أيام فقط في الأسبوع.

- ساعات العمل 9 ساعات في اليوم.

-  توفر الشركة للعاملين تأمين اجتماعي وطبي.

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طريقة التقديم على فرص عمل الشباب والرياضة


ويمكن للراغبين في التقديم للوظائف المتاحة، الدخول للصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، وإرسال السيرة الذاتية على اللينك المرفق.

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