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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لا تشترط الخبرة.. فرص عمل ذهبية للشباب| الشروط وكيفية التقديم

فرص عمل
فرص عمل

يسعي الكثير من المواطنين إلى البحث عن فرص عمل جيدة توفر لهم راتب مادي وأيضا توفر لهم مميزات مثل التأمين الصحي والاجتماعي وعليه تعلن دائما الحكومة عبر شركاتها عن وظائف شاغرة.

فرص عمل وزارة العمل 


فرص عمل عديدة أعلنت عنها وزارة العمل، للشباب ولذوي الهمم، بالتعاون مع القطاع الخاص والتي تتناسب مع كافة التخصصات والمؤهلات الحاصل عليه الشباب كما أنها توفر رواتب مجزية.

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أماكن تواجد فرص عمل الوزارة


وتتيح وزارة العمل الوظائف الشاغرة فى محافظة الإسكندرية، في شركة تعمل فى مجال الخدمات المالية، حيث يشارط توافر بعض الشروط فى الراغبين للتقديم علي وظائف الوزارة .

وكشفت وزارة العمل عن فرص عمل الشركة الخاصة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

شروط فرص عمل الوزارة


ويلزم من أجل التقديم على فرص عمل شركة الخدمات المالية توافر بعض الشروط فى الراغبين للتقديم والتي تتضمن مايلي :-

- يشترط أم يكون سن المتقدمين الشباب من سن 19 إلى 45 سنة


- توافق الشركة علي قبول حملة المؤهلات المتوسطة والعليا وذلك برواتب مجزية.


- يمكن لاصحاب الخبرة التقديم وأيضا بدون خبرة

تخصصات فرص عمل وزارة العمل


وتتضمن التخصصات المطلوبة للعمل داخل شركة الخدمات المالية مايلي :- 
- أعلنت الشركة الخاصة عن حاجتها لشغل مهنة مندوب مبيعات

- كما تحتاج الشركة ضمن الوظائف المتاحة لديها موظف إداري مع توافر فرص لذوي الهمم.
- يحصل الملتحق بالوظيفة داخل شركة الخدمات المالية علي العديد من المميزات والتي تتضمن الحصول علي تأمين صحى واجتماعي.

كيفية التقديم على الوظائف المعلنة


ويمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على الوظائف المعلنة من قبل وزارة العمل التقديم عن طريق الذهاب إلى إدارة بحوث العمالة بديوان عام المديرية وعنوانه: شارع دكتور سيد فهمى متفرع من شارع مصطفى كامل خلف نقابة الأطباء بسموحة.

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فرص عمل وزارة العمل 


وتسعي وزارة العمل من خلال التعاون مع القطاع الخاص لتوفير وظائف في شركات مختلفة بشكل دوري وذلك فى إطار  الاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل مناسبة لهم وحقيقية وفرص تدريب مهني تساهم في دخولهم سوق العمل الداخلي والخارجي والمشاركة في التنمية.

 

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