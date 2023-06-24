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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

راتب يصل لـ 15000جنيه.. فرص عمل ذهبية للشباب | أعرف الشروط

فرص عمل
فرص عمل

يسعي الكثير من المواطنين إلى البحث عن فرصة عمل توفر لهم راتب مادي شهري ثابت يعينهم على الظروف المعيشية وعليه توفر الحكومة ووزارتها وظائف شاغرة للجنسين بالتعاون مع القطاع الخاص.

فرص عمل موقع فرصنا

فرص عمل جديدة أعلن عنها موقع فرصنا التابع إلي وزارة التضامن الاجتماعي والتي يحتاج بعضها إلي عدد سنوات خبرة ولا بعضها لايشترط وجود خبرة.

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لا تشترط الخبرة.. فرص عمل ذهبية للشباب| الشروط وكيفية التقديم

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المنطقة اللوجيستية بالغربية: توفير 80 % من 50 ألف فرصة عمل للشباب

فرص عمل فى مجال الإعلانات


وتضمنت فرص عمل موقع فرصنا الحاجة إلي مسؤولة/ مسؤول إعلانات لشركة تعمل فى مجال استيراد أجهزة ومستلزمات طب الأسنان وتتواجد الوظيفة فى المنيل - القاهرة .

ويشترط للتقديم علي فرصة العمل وجود 3 سنوات خبرة على الأقل وسن المتقدم يترولح مابين 25 - 40 سنة ويبلغ الراتب الأساسي مابين 4000 - 7000 جنيه مصري.

وظيفة كابتن باص


كما تشمل فرص عمل موقع فرصنا الحاجة إلى عدد 25 للعمل فى وظيفة كابتن باص حيث أن مقر العمل متاح في شبرا الخيمة - القليوبية لا يشترط الخبرة.

وتشمل شروط التقديم على الوظائف المعلنة وجود رخصة القيادة درجة أولي الذكور فقط  من سن 25 - 60 سنة تناسب كل المؤهلات ويحصل الملتحق بالوظيفة على راتب مادي يترواح مابين 7500 - 15000 جنيه مصري.

وظيفة أفراد أمن حراسة


أنا للراغبين في العمل بمجال الأمن والحراسة فهناك وظيفة أمن حراسة متوفرة لدي شركة استثمار وتطوير  بمدينة بدر - القاهرة حي أعلنت الشركة عن حاجتها ل 6 أفراد لا يشترط الخبرة على أن يكون سن المتقدم  22 - 30 سنة.

وتتناسب فرصة العمل مع  كل المؤهلات كما أن الوظيفة لا تشترط التعامل مع مايكروسوفت أوفيس.

أما للراغبين فى العمل داخل مجال المبيعات فهناك وظيفة مندوب مبيعات داخل شركة تعمل فى مجال الألبان بمقرها فى  الجيزة حيث أعلنت عن حاجتها ل 10 أفراد بدون خبرة السن المطلوب: 20 - 33 سنة وتتيح الشركة راتب أساسي يترواح مابين 3000 - 6000 جنيه مصري.

وظيفة فني دهان دوكو


كما يتيح موقع فرصنا ، فرص عمل فى مجال الدهانات حيث أعلنت شركة خاصة عن وظيفة 2 فني دهان دوكو للعمل فى أبو رواش - الجيزة، وتشمل الشروط وجود 10 سنوات خبرة على الأقل والسن المطلوبة 25 - 55 سنة حيث أن الراتب الاساسي يترواح 7000- 8000 جنيه مصري.

كما أعلنت جامعة خاصة عز حاجتها لفرد أمن للعمل فى منطقة السلام - القاهرة مع ضرورة وجود خبرة من سنة إلى 4 سنوات خبرة السن المطلوب 24 - 36 سنة.

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براتب 2400 جنيه .. فرص عمل للجنسين بالقليوبية | تفاصيل

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تأمين طبي واجتماعي| فرص عمل للطلبة والخريجين.. اعرف الشروط

وظيفة مسؤول صيانة مكن ملابس
كما تتوفر فرصة عمل مسؤول صيانة مكن ملابس داخل شركة كبرى فى منطقة جسر السويس - القاهرة حيث تحتاج الشركة إلي  4 أفراد  خبرة من 5-15 سنة خبرة الجنس المطلوب: ذكر و السن المطلوب: 25 - 55 سنة حيث تناسب الوظيفة مع كل المؤهلات.

 

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