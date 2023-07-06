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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بدون خبرة.. فرص عمل ذهبية للشباب| اعرف الشروط

فرص عمل
فرص عمل

يسعي الكثير من الشباب إلي إيجاد فرص عمل جيدة تتناسب مع تخصصاتهم والمؤهلات الحاصلين عليها ، وعليه تعلن دائما وزارة الشباب والرياضة عن وظائف مختلفة ومتعددة.

فرص عمل الشباب والرياضة

فرص عمل جديدة أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر.

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وتأتى الوظائف المتاحة عبر عقد يوم توظيف مفتوح لشركة خاصة وذلك يوم الاثنين 10 يوليو 2023 من الساعة 10 صباحا وحتى 3 مساءا بالعنوان التالي وان قطاميه - معمار المرشدي -طريق الدائري في اتجاه المعادي - بالقرب من كوبري القطامية ونفق السخنه .

تخصصات فرص عمل الشباب والرياضة

ويضم إعلان الشباب والرياضية فرص عمل تتناسب مع تخصصات متعددة والتي تشمل ما يلي :- 
- الحاجة إلي مديرين فروع

- كما تتضمن فرص عمل الشباب والرياضة الحاجة إلى مدير اغذية طازجة

- الحاجة إلي  مشرف أغذية جافة

-  مشرف كاشير

- الحاجة إلي كاشير

- موظفFMC

- الحاجة إلى محضر طلبات

- كما تشمل فرص عمل الشباب والرياضة الحاجة إلى منسق ممرات وأيضا بائع عطارة

- الحاجة إلى بائع خضار وفاكهة و بائع لحوم(افرنجي) و بائع بقالة

- الحاجة إلى موظف أمن

- الحاجة إلى موظف نظافة

- الحاجة إلى سائق فسبا خاصة(يشترط امتلاكه فيسبا).

- كما تشمل فرص عمل الشباب والرياضة الحاجة إلى مشرف تبريد وتكييف وأيضا فني تبريد وتكييف

أماكن فرص عمل الشباب والرياضة


وتتوفر فرص عمل الشباب والرياضة فى تلك المناطق قباء - النزهة - الزيتون - حدائق القبة - مدينة نصر - المقطم - التجمع - الهرم - فيصل - حدائق الاهرام - اكتوبر- مدينة الفردوس- المهندسين - الدقي - الفسطاط.

مميزات الحصول علي الوظائف المتاحة


يحصل الملتحق بالوظائف المعلنة علي مجموعة من المميزات التي تقدمها الشركة للعاملين فيها وتضمن مايلي :-

·ط- يحصل الملتحق علي راتب يحدد حسب كل وظيفة و الخبرة

- تبلغ عدد ساعات العمل 9 ساعات

- فيما تشمل المميزات الحصول علي تامين طبي عائلي

- أيضا الحصول علي فرص ترقية للمتميزين

- تقدم الشركة دورات تدريبية للملتحق بالعمل لديها

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شروط الحصول على فرص عمل الشباب والرياضة

- جميع المؤهلات (عالى - متوسط - وبدون مؤهل)

-  خبرة وبدون

-  حد أقصى للسن 40 سنة

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