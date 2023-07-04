مهندسين وفنيين.. فرص عمل جديدة للشباب.. اعرف الشروط

تسعي الدولة إلي توفير فرص عمل للشباب من خلال الوظائف المعلنة في الوزارات والهيئات التابعة لها والتي تتناسب مع كافة التخصصات .

فرص عمل جديدة أعلنت عنها بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك للفنيين والمهندسين بهيئة النقل النهري، على أن يستمر التقدم لها حتى يوم 24 يوليو الجاري.

تخصصات فرص عمل النقل النهري



وتتضمن فرص عمل النقل النهري مجموعة من التخصصات المحددة والتي تشمل مايلي:-

- تتضمن فرص عمل النقل النهري المعلنة الحاجة إلي فني إنشاءات مدنية رابع «ب» تعيين.

- فني تشغيل رابع «ب» تعيين.

- فني ميكانيكا رابع «ب» تعيين.

- فني كهرباء رابع «ب» تعيين.

- مهندس إنشاءات مدنية ثالث «ج» تعيين.

- مهندس ميكانيكا ثالث «ج» تعيين.

- مهندس كهرباء ثالث «ج» تعيين.

- مهندس بناء سفن ثالث «ج» تعيين.

الشروط المطلوبة فى فرص عمل النقل النهري

ويلزم توافر مجموعة من الشروط فى الراغبين للتقديم على فرص عمل النقل النهري وتتضمن :-

- يشترط ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاما.

- أن يكون حاصل مؤهل فوق المتوسط أو مؤهل متوسط فني مناسب للتخصص المطلوب.

- أن يكون حاصلا على مؤهل بكالوريوس الهندسة بحسب التخصص المطلوب للوظيفة، بشرط ألا يقل التقدير عن جيد.

الأوراق المطلوبة لوظائف هيئة النقل النهري

- يجب إحضار صورة شخصية.

- تكون بطاقة الرقم القومي سارية.

- المؤهل الدراسي.

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث.

- يلزم تقديم شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- إيصال الإيداع البنكي.

- تقديم صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة النقل أو هيئة نقل النهري وجهين بحسب الأحوال.

كيفية التقدم لوظائف هيئة النقل النهري

ويمكن للراغبين فى التقديم على فرص عمل النقل النهري التقديم عبر الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية حتى يوم 24-7-2023.